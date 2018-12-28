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Российский биатлонист объяснил, почему бегает в комбинезоне сборной Украины 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Александр Жирный, четыре года выступавший за сборную Украины, объяснил, почему принимает участие в отборе в команду России в комбинезоне другой страны.
"Регион, за который выступаю (Башкортостан), не выдал другой комбинезон, — приводит слова Жирного "Матч ТВ". — Что имею, в том и бегаю. Осталось много экипировки после четырех сезонов, что я выступал за сборную Украины. Куда я буду ее девать?"
Он объяснил, почему решил вернуться на родину.
"У нас была договоренность на олимпийский цикл, — продолжил Жирный. — Стояла цель — попасть на Игры в Пхенчхан. Жаль, что не получилось. Я старался сделать все возможное, всю работу выполнял. Думаю, на мое непопадание на Олимпиаду повлияла смена тренера. В 2016-м пришел новый наставник, с которым мы не нашли контакт. Может, план не подошел или еще что-то. Ожидал, конечно, большего, что придет новый тренер, и результат будет расти. А вышло наоборот".
Биталонист отметил, что родная Башкирия была рада возвращению опытного спортсмена. Он также пояснил, что не принимал участия в отборе в сборную России из-за отсутствия рейтинга в минувшем сезоне. Жирный рассчитывает, что с помощью "Ижевской винтовки" еще сможет побороться за выступление на международных стартах.
В первом спринте на "Ижевской винтовке" Александр Жирный занял 45-е место, во втором — 24-е. Индивидуальная гонка состоится 29 декабря.
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Биатлон , Александр Жирный
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