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Шипулин прокомментировал девятое место в масс-старте 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин, выступающий на "Рождественской гонке" вместе с Екатериной Юрловой-Перхт, объяснил девятое место в масс-старте, передает "Советский спорт".
Чуть позже они выступят в пасьюте. Начало гонки преследования — в 21.30 мск.
"Очень сильно устал, до сих пор не могу отдышаться. Повел себя сегодня как юниор и в стрельбе, и в ходе. Чувствуется, что ни одной скоростной, ни одной контрольной, ни одних соревнований не было. Сегодня очень тяжело. Когда принял эстафету, то подумал, что Шемппа немного подберу, посижу за ним. Это была моя главная ошибка, потому что я нахлебался. Надо было всё-таки идти в своей скорости, особенно первый круг. Но глупенький я сегодня, глупенький" — сказал спортсмен.
Также россиянин сообщил, что не готов возобновить карьеру.
"Не возникло ли желания вернуться? Сегодня нет, было тяжело. Думал, как бы поскорее закончилась гонка. Тем не менее мы с Катей попробуем немного реабилитироваться и какой-то показать результат. Надеюсь, наши болельщики нас не сильно матерят, хотя я бы материл на вашем месте. Просим прощения", — сказал Шипулин в эфире "Матч ТВ".
"Рождественская гонка" — последнее соревнование в карьере россиянина.
Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в январе.
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Биатлон , Антон Шипулин , Советский спорт
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