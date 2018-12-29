Вирер и Хофер выиграли «Рождественскую гонку» 

Итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер стали победителями «Рождественской гонки», которая прошла в немецком Гельзенкирхене.
Итальянские спортсмены сначала выиграли масс-старт, а затем стали лучшими в гонке преследования.
Второе место заняли Франциска Пройс и Симон Шемп из Германии. Замкнули тройку призеров Дарья Домрачева и норвежец Оле Эйнар Бьорндален.
Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин, ставшие девятыми в масс-старте, показали 7-й результат в гонке преследования.
Отметим, что для Шипулина эта гонка стала последней в карьере.