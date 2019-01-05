Шипулин займется новым спортом

Тренер выразил мнение, что Шипулин не откажется от марафонов. «Если будет бегать, то как его личный тренер я бы хотел продолжить с ним работу — готовить его пусть и не к таким глобальным стартам, как чемпионат мира и Олимпийские игры, а к региональным соревнованиям», — отметил он.

25 декабря Шипулин объявил об уходе из спорта. Спортсмен заявил, что на решение повлияла ситуация с обвинением его и других российских биатлонистов в использовании запрещенных препаратов на чемпионате мира в 2017 году. Кроме того, он пожаловался на состояние здоровья.

Шипулин шесть раз становился чемпионом мира. В его активе также бронзовая медаль на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере и золотая на Играх-2014 в Сочи.