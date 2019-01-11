Драчев: победа биатлониста Логинова особенно важна в свете визита в Москву делегации WADA

В пятницу Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, впервые выиграв личную дистанцию на этапах Кубка мира. Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё стал вторым, третье место занял швед Себастьян Самуэльссон.

9 января эксперты WADA прибыли в Москву для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории, их рабочий визит составит два-три дня.

"Хотелось бы поздравить всех с победой Александра Логинова, начиная от него самого и заканчивая болельщиками. Очень красивая, долгожданная, а главное — своевременная победа. Ведь все прекрасно знают, что у нас сейчас работает комиссия WADA, поэтому поддержка для российского спорта, в том числе от биатлона, просто необходима", — сказал Логинов.

Также Драчев прокомментировал действия Самуэльссона, который неоднократно высказывался в адрес Логинова и российского спорта в негативном ключе. На пьедестале почета швед не отказался от рукопожатия с Логиновым. «Что касается рукопожатия Самуэльссона, то скажу, что он еще молод, в этом возрасте он просто играется. Нужно заниматься биатлоном, эта игра не его, так что пускай он занимается биатлоном, а не лезет в политические игры», — добавил Драчев.

Мужская гонка преследования пройдет 12 января. Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 13 января.