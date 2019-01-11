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Драчев: победа биатлониста Логинова особенно важна в свете визита в Москву делегации WADA 

ТАСС + ещё 14 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Победа российского биатлониста Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира особенно важна в свете визита в Москву делегации Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое мнение ТАСС по телефону высказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
В пятницу Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, впервые выиграв личную дистанцию на этапах Кубка мира. Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё стал вторым, третье место занял швед Себастьян Самуэльссон.
9 января эксперты WADA прибыли в Москву для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории, их рабочий визит составит два-три дня.
"Хотелось бы поздравить всех с победой Александра Логинова, начиная от него самого и заканчивая болельщиками. Очень красивая, долгожданная, а главное — своевременная победа. Ведь все прекрасно знают, что у нас сейчас работает комиссия WADA, поэтому поддержка для российского спорта, в том числе от биатлона, просто необходима", — сказал Логинов.
Также Драчев прокомментировал действия Самуэльссона, который неоднократно высказывался в адрес Логинова и российского спорта в негативном ключе. На пьедестале почета швед не отказался от рукопожатия с Логиновым. «Что касается рукопожатия Самуэльссона, то скажу, что он еще молод, в этом возрасте он просто играется. Нужно заниматься биатлоном, эта игра не его, так что пускай он занимается биатлоном, а не лезет в политические игры», — добавил Драчев.
Мужская гонка преследования пройдет 12 января. Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 13 января.
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Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев , Йоханнес Бе , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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