СБР отказали в честности при отборе биатлонистов на КМ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

«К первому этапу был честный отбор, а потом всё стало как раньше. Хочу своего пропихнуть, его и пропихну. Ни на кого не намекаю. Просто так получается: кто кого хочет, тот того и берёт», — цитирует Резцову Спорт день за днём.

Бывшая спортсменка добавила, что в женской команде существует та же проблема. Она выразила сомнение, что спортсмены сборной России после такого отбора смогут выступить достойно на грядущих этапах Кубка мира.

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт с 10 по 13 января 2019 года.