«Банда линчевателей»: WADA отчаянно защищает Россию

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор обратился к биатлонисту Себастиану Самуэльссону, который раскритиковал решение организации не отзывать немедленно аккредитацию РУСАДА. В WADA обвинения шведа считают необоснованными, а экс-глава организации Ричард Паунд и вовсе записал спортсмена в отряд линчевателей.

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, известный критикой в отношении российского спорта, написал второе письмо в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), возмутившись действиями организации Российского антидопингого агентства (РУСАДА).

Напомним, что комитет по соответствию WADA не стал созывать срочное заседание исполкома из-за сорванных российской стороной сроков предоставления данных Московской лаборатории независимой комиссии. Специалисты WADA не смогли завершить работу и получить доступ к допинг-пробам российских спортсменов до 31 декабря 2018 года из-за несертифицированного оборудования. WADA имело право немедленно отозвать аккредитацию РУСАДА, однако отсрочило срок выполнения критерия и выразило российской стороне поддержке, что вызвало гнев у Самуэльссона и других борцов с допингом.

Тэйлор сообщил Самуэльссону, что не считает его обвинения в адрес WADA обоснованными.

«Мне очень жаль, что вы считаете приемлемым обвинять меня и комитет по соответствию в нехватке принципов, в неэтичности и нечестности. Не думаю, что эти обвинения справедливы», — пишет Тэйлор.

«Это не поиск пробоин в законе и не оправдания, которые большинство оценивают как помощь мошенникам. Мы хотим убедиться, что сможем в суде отстоять решение об отстранении, если оно будет принято. Полагаю, вам бы этого тоже хотелось», — приводит текст письма главы организации журналист Дэн Роан в своем твиттере.

Накануне министр спорта России Павел Колобков сообщил, что эксперты WADA нанесут третий визит в Москву за данными лаборатории 9 января.

Бывший глава WADA Ричард Паунд в ответ на письмо Самуэльссона раскритиковал биатлониста, записав его в отряд «линчевателей, у которых цель казнить кого-то без правосудия». Такая реакция оскорбила Себастиана, и он в очередной раз отметил, что цель всех его высказываний и действий — соблюдение действующего закона и правил.

«Я — часть толпы линчевателей? Серьезно? Почему? Потому что хочу, чтобы WADA следовало своим же правилам? Это оскорбительный комментарий. Ничего удивительного в том, что спортсмены дважды думают, прежде чем говорить о чистом спорте, если следует такой ответ», — написал швед в твиттере.

Поддержал Самуэльссона бывший глава Антидопингового агентства Австралии Ричард Ингз.

По его мнению, продление дедлайна позволит России подменить допинг-пробы и предоставить комиссии WADA «чистые» данные, которые уберегут российских спортсменов от новых обвинений и расследований.

«Кто-нибудь серьезно думает, что Россия предоставит WADA настоящие данные, а не те, что будут чистыми, словно свежевыпавший снег? Кого WADA пытается обмануть?» — написал Ингз.

В USADA, где неоднократно призывали к стремительным санкциям в отношении РУСАДА, выразили сожаление из-за содействия WADA России. Глава организации Трэвис Тайгарт полагает, что российская сторона заинтересована в уничтожении подозрительных допинг-проб, из-за чего и понадобилось продление срока исполнения «дорожной карты».

«К сожалению, нас ждет новый раунд игры в кошки-мышки между WADA и Россией. Мы ждем, как все это закончится 9 января и получит ли WADA данные о примерно девяти тысячах вероятно положительных результатов допинг-тестов от более чем четырех тысяч российских спортсменов, которые, надеемся, русские еще не уничтожили», — заявил глава USADA.

Известный журналист Ти Джей Куинн считает, что отсутствие внятного объяснения от WADA по делу РУСАДА связано с возможной реакцией мировой спортивной общественности. Новая волна критики, по его мнению, серьезно подорвет авторитет WADA.

«WADA сейчас сражается за доверие, особенно после решения восстановить РУСАДА до того, как оно выполнило все условия. WADA следует старинной американской политической максиме: если начинаешь объяснять, то проигрываешь», — написал Куинн в твиттере.

Судьба российского спорта будет решена 14-15 января, когда независимый комитет по соответствию WADA (CRC) проведет заседание для рассмотрения статуса соответствия РУСАДА кодексу.