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Украинскому биатлонисту предлагали «сдать гонку» 

News.ru + ещё 4 9 часов назад
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о том, что к нему несколько раз обращались с предложением не выкладываться в гонке с целью заработать на этом.
«Ко мне обратились через другого человека, которому написали в соцсети. Хотели как-то заработать», — сказал Пидручный в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.
По его словам, он сразу отверг предложение. Также спортсмен отметил, что выступает не из-за финансовых составляющий, а из-за личных амбиций и мотивации бороться за результат и каждое место в гонках.
Дмитрий Пидручный является чемпионом Европы 2018 года в смешанной эстафете. Также на его счету серебряная медаль чемпионата Европы-2015 в эстафете и золото зимней Универсиады 2013 года в масс-старте.
Дмитрий Пидручный выступит в составе сборной Украины на предстоящем этапе Кубка мира по биатлону, который состоится в Оберхофе (Германия) с 10 по 13 января.
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Биатлон , Видео , Дмитрий Пидручный
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