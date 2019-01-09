Украинскому биатлонисту предлагали «сдать гонку»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о том, что к нему несколько раз обращались с предложением не выкладываться в гонке с целью заработать на этом.

«Ко мне обратились через другого человека, которому написали в соцсети. Хотели как-то заработать», — сказал Пидручный в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.

По его словам, он сразу отверг предложение. Также спортсмен отметил, что выступает не из-за финансовых составляющий, а из-за личных амбиций и мотивации бороться за результат и каждое место в гонках.

Дмитрий Пидручный является чемпионом Европы 2018 года в смешанной эстафете. Также на его счету серебряная медаль чемпионата Европы-2015 в эстафете и золото зимней Универсиады 2013 года в масс-старте.

Дмитрий Пидручный выступит в составе сборной Украины на предстоящем этапе Кубка мира по биатлону, который состоится в Оберхофе (Германия) с 10 по 13 января.