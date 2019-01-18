Тихонов прокомментировал критику Фуркада в адрес Логинова

Эксперт поддержал спортсмена в связи с критикой зарубежных биатлонистов в его адрес из-за допингового скандала.

"Саша Логинов — молодец, выступает очень стабильно, несмотря на выпады в его сторону со стороны Фуркада и всех остальных "товарищей". Он молчаливый, я бы давно поставил их на место. Что я думаю о его допинговом прошлом? Он не виноват, не сомневаюсь, что его просто заставили принять запрещенный препарат. Или употребляешь ЭПО, или тебя не будет в сборной", — подчеркнул Тихонов.

Россиянин заработал в четырех гонках турнира золото, серебро и бронзу. Только на этапе в Хохфильцене он пришел восьмым.