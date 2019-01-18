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Тихонов прокомментировал критику Фуркада в адрес Логинова 

Газета.Ru + ещё 177 1 час назад
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление биатлониста Александра Логинова на этапах Кубка мира, передают "Известия".
Эксперт поддержал спортсмена в связи с критикой зарубежных биатлонистов в его адрес из-за допингового скандала.
"Саша Логинов — молодец, выступает очень стабильно, несмотря на выпады в его сторону со стороны Фуркада и всех остальных "товарищей". Он молчаливый, я бы давно поставил их на место. Что я думаю о его допинговом прошлом? Он не виноват, не сомневаюсь, что его просто заставили принять запрещенный препарат. Или употребляешь ЭПО, или тебя не будет в сборной", — подчеркнул Тихонов.
Россиянин заработал в четырех гонках турнира золото, серебро и бронзу. Только на этапе в Хохфильцене он пришел восьмым.
Ранее член Совета Федерации и бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев высказался относительного отношения Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российским спортсменам.
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Биатлон , Видео , Александр Логинов , Александр Тихонов , Леонид Тягачев , Совет Федерации , Всемирное антидопинговое агентство , газета "Известия"
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