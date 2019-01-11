Россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 50,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё (отставание 25,2 секунды; 1 промах) стал вторым, третье место занял швед Себастьян Самуэльссон (+36,8; 0).
Россиянин Дмитрий Малышко занял на 15-е место (+1.36,5; 1), Матвей Елисеев — 20-е (+1.53,8; 3), Евгений Гараничев — 21-е (+1.54,9; 1), Максим Цветков — 54-е (+2.53,1; 3).
Мужская гонка преследования пройдет 12 января. Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 13 января.