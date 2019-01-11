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Российский биатлонист Логинов прокомментировал первую победу в карьере 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, как собирается праздновать завоевание золотой медали на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе. Его слова приводит «Матч ТВ».
Логинов заявил, что испытывал трудности на протяжении гонки, однако доволен тем, что ему удалось пройти дистанцию без промахов.
«Станет ли этот день особенным? Я ведь говорю, видимо, я такой человек, который празднует победу в себе, где-то в душе, все эмоции во мне. Как отметим победу? Посидим, поговорим, обсудим гонку. Видел, что на телефоне есть сообщения, поздравления, но не все читал», — добавил он.
Логинов завоевал золото в спринтерской гонке. Россиянин обошел норвежца Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона.
Биатлонист принес сборной России первое золото на этапах Кубка мира этого сезона. Для Логинова это первая победа в карьере и шестое попадание в призы на Кубке мира.
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