Шипулин собрался в политику

По информации Znak.com, спортсмен собирается баллотироваться на выборах депутатов по Серовскому одномандатному округу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также разместил в Instagram фотографию с пробежки на лыжах с Шипулиным, намекнув на скорый дебют биатлониста в политике.

«Антон передаёт всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!», — написал глава области.

Шипулин завершил карьеру 25 декабря 2018 года. Он заявил, что спорт стал «слишком грязным».

Как писал News.ru, Шипулин объяснил нападки Фуркада на Логинова.