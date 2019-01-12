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Шипулин собрался в политику 

News.ru + ещё 19 6 часов назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин может стать депутатом Государственной думы.
По информации Znak.com, спортсмен собирается баллотироваться на выборах депутатов по Серовскому одномандатному округу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также разместил в Instagram фотографию с пробежки на лыжах с Шипулиным, намекнув на скорый дебют биатлониста в политике.
«Антон передаёт всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!», — написал глава области.
Шипулин завершил карьеру 25 декабря 2018 года. Он заявил, что спорт стал «слишком грязным».
Как писал News.ru, Шипулин объяснил нападки Фуркада на Логинова.
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Биатлон , Евгений Куйвашев , Антон Шипулин , Госдума
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