Свищев назвал Фуркада омерзительным 

Президент Федерации керлинга России (ФКР), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев высказался по поводу слов французского биатлониста Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова, передает "Советский спорт".
"Фуркад берет пример с западных политиканов и действует исключительно в рамках двойных стандартов. Считаю, слова Мартена полностью укладываются в западную политику нагнетания атмосферы неприятия и даже ненависти к российским атлетам. Лицемерие Фуркада выглядит омерзительно", — приводит слова депутата пресс-служба.
Свищев также прокомментировал отношение спортсмена к другим биатлонистам, пойманным на допинге.
"Уличенную в допинге норвежку Йохауг француз яростно защищал, а в отношении российского спортсмена, который честно отбыл еще более суровое наказание за допинг, в виде дисквалификации на три года, он высказывает противоположное мнение. Это неправильно", — добавил он.
Ранее норвежец Тарьей Бё поделился мнением о допинговом прошлом Логинова.