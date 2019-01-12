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Свищев назвал Фуркада омерзительным 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации керлинга России (ФКР), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев высказался по поводу слов французского биатлониста Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова, передает "Советский спорт".
"Фуркад берет пример с западных политиканов и действует исключительно в рамках двойных стандартов. Считаю, слова Мартена полностью укладываются в западную политику нагнетания атмосферы неприятия и даже ненависти к российским атлетам. Лицемерие Фуркада выглядит омерзительно", — приводит слова депутата пресс-служба.
Свищев также прокомментировал отношение спортсмена к другим биатлонистам, пойманным на допинге.
"Уличенную в допинге норвежку Йохауг француз яростно защищал, а в отношении российского спортсмена, который честно отбыл еще более суровое наказание за допинг, в виде дисквалификации на три года, он высказывает противоположное мнение. Это неправильно", — добавил он.
Ранее норвежец Тарьей Бё поделился мнением о допинговом прошлом Логинова.
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Биатлон , Александр Логинов , Дмитрий Свищев , Госдума , Советский спорт
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