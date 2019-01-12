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Шипулин ответил Резцовой на обвинения в предательстве 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: BEAUTIFUL SPORTS globallookpress.com
Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин рассказал, как отнёсся к тому, что двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала предательством его решение завершить карьеру.
«Читал, смеялся, думал об этом. Все, кто меня критиковал, — уважаемые люди, имеющие полное право на своё мнение. Но они не знают всей ситуации изнутри. Готов лично поговорить с каждым, объяснить им все нюансы. Уверен, что они изменят свою позицию», — сказал Шипулин в беседе с RT.
Шипулин завершил карьеру после Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене в конце декабря.
Ранее Шипулин пояснил, почему конфликтовал с Фуркадом.
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