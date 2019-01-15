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Биатлонистка Старых пропустит спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге 

ТАСС + ещё 58 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Ирина Старых пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын.
В составе сборной России в спринте, который пройдет в четверг, выступят Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт и Анастасия Морозова, вызванная в основную команду с Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
"Спринт пропустит Старых. Будем смотреть на ее состояние, она готовится к следующим гонкам, в частности — к масс-старту", — сказал Норицын.
Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, который должен был пройти в среду, отменен из-за непогоды по решению администрации района. Тренер сборной России отметил, что обильный снегопад не сказался на качестве биатлонной трассы, решение о переносе гонки было принято ради обеспечения безопасности зрителей.
"Проблем с трассой не было, основные трудности возникли по причине того, что засыпало города в регионе и трибуны на стадионе, что создавало определенную опасность для зрителей. Сейчас снег закончился, ожидаются только небольшие осадки. Так что завтра тренируемся, и в четверг пройдут два спринта — мужской и женский", — заметил тренер.
Этап в Рупольдинге пройдет 16-20 января. Масс-старты состоятся в заключительный день соревнований.
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Комментарии
Биатлон , Ирина Старых , Лариса Куклина , Светлана Миронова , Анастасия Морозова , Евгения Павлова , Маргарита Васильева
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