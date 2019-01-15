Биатлонистка Старых пропустит спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российская биатлонистка Ирина Старых пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын.

"Спринт пропустит Старых. Будем смотреть на ее состояние, она готовится к следующим гонкам, в частности — к масс-старту", — сказал Норицын.

Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, который должен был пройти в среду, отменен из-за непогоды по решению администрации района. Тренер сборной России отметил, что обильный снегопад не сказался на качестве биатлонной трассы, решение о переносе гонки было принято ради обеспечения безопасности зрителей.

"Проблем с трассой не было, основные трудности возникли по причине того, что засыпало города в регионе и трибуны на стадионе, что создавало определенную опасность для зрителей. Сейчас снег закончился, ожидаются только небольшие осадки. Так что завтра тренируемся, и в четверг пройдут два спринта — мужской и женский", — заметил тренер.

Этап в Рупольдинге пройдет 16-20 января. Масс-старты состоятся в заключительный день соревнований.