Как прошли пасьюты на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Победа Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира по биатлону расколола спортсменов, болельщиков и всех тех, кто причастен к этому виду спорта, на два лагеря. Многим биатлонистам, которых россиянин обогнал на трассе, не понравилось то, что победу одержал спортсмен с допинговым прошлым. Йоханнес Бё, Себастьян Самуэльссон и Мартен Фуркад потребовали публичных извинений за то, что свою первую в карьере золотую медаль Логинов завоевал после отбытой дисквалификации.

За бывшего партнёра по сборной вступился Антон Шипулин . Он заявил, что нападки на Логинова прекратятся, если он будет чаще обыгрывать соперников из элиты мирового биатлон.

«Надеюсь, рано или поздно всё это закончится. Логинову надо показывать результаты. Ещё пару раз проедет по их головам — начнут уважать больше. Лучший совет от меня — работать и не обращать внимания на людей, которые не только выполняют свою спортивную работу, но и начинают политические игры. Всегда считал, что биатлонист приезжает на соревнования бегать. Политикой пусть занимаются функционеры», — сказал Шипулин RT.

Отличный шанс «проехать по головам» представился очень быстро — на оберхофском этапе спринт дополнялся гонкой преследования. В субботу Логинов имел право стартовать в забеге с четырьмя огневыми рубежами на 25 секунд раньше Бё, а преимущество над Самуэльссоном и Бенедиктом Доллем было больше полуминуты. Фуркад и вовсе стартовал седьмым, уступая россиянину 47 секунд.

Для Логинова такой расклад сил был оптимальным. В этом сезоне пасьюты для него складывались отлично — россиянин дважды стартовал в первой тройке и подтверждал притязания на медали. Но в планы спортсменов на субботнюю гонку вмешалась погода. В Оберхофе пошёл снег, начал дуть сильный ветер, который мог серьёзно помешать при стрельбе.

Логинов оказался одним из тех, от кого удача отвернулась. Уже на первом рубеже он допустил промах, и от преимущества над Бё не осталось ничего. Когда ветер стих, к стрельбищу подошёл Фуркад и отработал чисто, поднявшись на третье место. Они держались вместе в первой тройке до стрельбы стоя. Бё дал шанс преследователям и зашёл на штрафной круг, но эти подарком воспользовался только Фуркад. Логинов допустил два промаха и выбыл из борьбы за медали.

На последнем круге россиянин отстрелял чисто, но было уже поздно. В перестрелке Бё и Фуркада победу одержал норвежец, в седьмой раз в этом сезоне заняв первое место. На второе и третье место поднялись немец Арнд Пайффер и итальянец Лукас Хофер . Как ни старался Фуркад догнать лидирующую тройку, но лишние штрафные круги дали о себе знать. Вслед за ним на пятом месте финишировал Логинов, сохранивший за собой второе место в общем зачёте Кубка мира.

Другим российским биатлонистам гонка преследования удалась. Евгений Гараничев с одним промахом финишировал на десятом месте, хотя стартовать ему пришлось 21-м. Максим Цветков совершил незаметный на первый взгляд подвиг — он закончил гонку 25-м, но отыграл при этом 31 позицию. Можно сказать, что возвращение чемпиона мира в основной состав сборной России состоялось.

Российские девушки также достигли определённого успеха. Неудачи в спринте не позволяли им всерьёз надеяться на медали в пасьюте. Но если бы не стартовые гандикапы, они бы точно оказались на первых ролях. Евгения Павлова допустила три промаха, но отыграла девять позиций и стала 13-й. Вслед за ней финишировала Екатерина Юрлова-Перхт.

Но самый большой сюрприз преподнесла Маргарита Васильева. 53-й стартовый номер не помешал ей оказаться в итоге 18-й. Сложно представить, как бы высоко она забралась, если бы не два промаха на третьей стрельбе. На всех кругах, где у спортсменки не было штрафа за стрельбу, она обязательно была в первой десятке по скорости.