Российские биатлонистки совершили прорыв в Германии

На первом круге второго этапа Васильева упала следом за немкой Франциской Хильдебранд, что тем не менее не помешало им выступить лучше остальных. Россиянки одержали победу впервые с 2012 года. Им не помешали даже сложные погодные условия, во время эстафеты шел мокрый снег.

На втором месте команда Германии, на третьем — Чехии.

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поздравил спортсменок, сообщает ТАСС . Он также прокомментировал дебютное выступление в эстафете Куклиной и падение Васильевой.