Российские биатлонистки совершили прорыв в Германии 

В Оберхофе на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону сборная России выиграла женскую эстафету 4 × 6 км, сообщает «Чемпионат». За российскую команду выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
На первом круге второго этапа Васильева упала следом за немкой Франциской Хильдебранд, что тем не менее не помешало им выступить лучше остальных. Россиянки одержали победу впервые с 2012 года. Им не помешали даже сложные погодные условия, во время эстафеты шел мокрый снег.
На втором месте команда Германии, на третьем — Чехии.
Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поздравил спортсменок, сообщает ТАСС. Он также прокомментировал дебютное выступление в эстафете Куклиной и падение Васильевой.
«Куклина сработала отлично, однако побеждает команда. Что касается падений, спортсменки привыкли к сухому снегу, а сегодня он был влажный, мокрый. С ним справляться намного сложнее», —сказал он.