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Богалий: выиграть в Оберхофе дорого стоит 

RT на русском + ещё 3 12 часов назад
Фото: Hendrik Schmidt/ZB globallookpress.com
Российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Анна Богалий прокомментировала победу женской сборной России в эстафетной гонке 4×6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
«Выиграть в Оберхофе дорого стоит, тем более обыграть немецкую команду на последнем рубеже. Девчонки с первого и до последнего этапа сработали отлично. Справились со стрельбой и с эмоциями. Это коллективная победа. Такие победы наиболее дороги», — приводит слова Богалий Sport24.
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.
RT на русском: последние новости
Сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлон Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за шесть лет Российские биатлонисты впервые за 13 лет выиграли мужскую и женскую эстафеты на этапе Кубка мира
Биатлон , Анна Богалий
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