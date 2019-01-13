Богалий: выиграть в Оберхофе дорого стоит 

Российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Анна Богалий прокомментировала победу женской сборной России в эстафетной гонке 4×6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
«Выиграть в Оберхофе дорого стоит, тем более обыграть немецкую команду на последнем рубеже. Девчонки с первого и до последнего этапа сработали отлично. Справились со стрельбой и с эмоциями. Это коллективная победа. Такие победы наиболее дороги», — приводит слова Богалий Sport24.
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.