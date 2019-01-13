Богалий: выиграть в Оберхофе дорого стоит

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.

RT на русском: последние новости

Сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлон

Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за шесть лет

Российские биатлонисты впервые за 13 лет выиграли мужскую и женскую эстафеты на этапе Кубка мира