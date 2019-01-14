Зайцева прокомментировала «наезды» на Логинова

«Сейчас вокруг мужской сборной России много разных разговоров. На Логинова «наезжают» зарубежные спортсмены. И вот наступил момент, когда ребята собрали всю свою волю и энергию в кулак и выдали блестящую гонку», — приводит её слова сайт Олимпийского комитета России.

Зайцева добавила, что успех в эстафете придаст биатлонистам сил на индивидуальных стартах.

Логинов после победы в спринте в Оберхофе в очередной раз подвергся критике со стороны иностранных спортсменов. Француз Мартен Фуркад и норвежцы братья Бё потребовали от него извинений за употребление допинга в прошлом.

Чемпионка ОИ вспомнила предыдущий дубль в эстафетах, писал News.ru.