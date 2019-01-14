Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зайцева прокомментировала «наезды» на Логинова 

News.ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала критику в адрес россиянина Александра Логинова.
«Сейчас вокруг мужской сборной России много разных разговоров. На Логинова «наезжают» зарубежные спортсмены. И вот наступил момент, когда ребята собрали всю свою волю и энергию в кулак и выдали блестящую гонку», — приводит её слова сайт Олимпийского комитета России.
Зайцева добавила, что успех в эстафете придаст биатлонистам сил на индивидуальных стартах.
Логинов после победы в спринте в Оберхофе в очередной раз подвергся критике со стороны иностранных спортсменов. Француз Мартен Фуркад и норвежцы братья Бё потребовали от него извинений за употребление допинга в прошлом.
11 января сборная России по биатлону впервые с 2006 года совершила золотой дубль — выиграла и женскую, и мужскую эстафеты. В составе мужской российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, а в составе женской — Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Чемпионка ОИ вспомнила предыдущий дубль в эстафетах, писал News.ru.
News.ru: последние новости
У биатлониста из России отобрали бронзу в спринте Российские биатлонистки выиграли первое золото на КМ Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян
Комментарии2
Биатлон , Максим Цветков , Александр Логинов , Дмитрий Малышко , Лариса Куклина , Евгений Гараничев , Ольга Зайцева , Евгения Павлова , Маргарита Васильева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фуркад удалил комментарий с претензиями к Логинову
Фаната «Спартака» уволили за инцидент с Глушаковым2
«Ювентус» готов предложить Модричу контракт
Пеле нашел нового Пеле
Российские гандболисты добились ничьей против Германии
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:41
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Футбол
00:27
В сеть попало видео Плющенко на больничной койке
Фигурное катание
05:09
Что скрывает Туктамышева
Фигурное катание Статьи
00:57
Арбитр разбил юному хоккеисту губу и улыбнулся
Хоккей
01:47
Российские биатлонистки совершили прорыв в Германии
Биатлон
02:55
«Я убегал, но он догнал»: за что убили Тена
Фигурное катание Статьи
01:00
Кафельников поразил неожиданным признанием о дочери
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение