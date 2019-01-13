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Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян 

News.ru 9 часов назад
Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press
Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин прокомментировал победу женской и мужской российских команд в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
«Сегодня сборная России по биатлону подарили нам двойной праздник! В женской и мужской эстафетах. Это ГЕНИАЛЬНО! всех с праздником Российского биатлона! Урааааа», — написал Шипулин в Instagram.
11 января 2019 года сборная России впервые с 2006 года сделала золотой дубль в эстафете на этапах Кубка мира.
В составе мужской российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, а в составе женской — Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря. Он олимпийский чемпион Сочи-2014 и победитель чемпионата мира 2017 года (оба раза в эстафете). Ранее появилась информация, что он может стать депутатом Госдумы.
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Биатлон , Максим Цветков , Александр Логинов , Дмитрий Малышко , Лариса Куклина , Евгений Гараничев , Антон Шипулин , Евгения Павлова , Маргарита Васильева , Госдума
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