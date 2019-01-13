Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин прокомментировал победу женской и мужской российских команд в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Сегодня сборная России по биатлону подарили нам двойной праздник! В женской и мужской эстафетах. Это ГЕНИАЛЬНО! всех с праздником Российского биатлона! Урааааа», — написал Шипулин в Instagram.

11 января 2019 года сборная России впервые с 2006 года сделала золотой дубль в эстафете на этапах Кубка мира.