Украинцев сняли с эстафеты по биатлону

Сборную Украины по биатлону сняли с мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает «Трибуна». h Украинцы отстали от лидеров — сборной РФ — более чем на семь минут. Россияне обошли членов украинской сборной на круг и передали эстафету, когда стартовавший третьим украинец только закончил вторую стрельбу.

Второе место в мужской эстафете заняла французская команда, а третье — сборная Австрии.

«Трибуна» отмечает, что в последний раз сборную Украины снимали с эстафеты в январе 2014 года. Это произошло на последнем этапе.