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Украинцев сняли с эстафеты по биатлону 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Сборную Украины по биатлону сняли с мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает «Трибуна». h  Украинцы отстали от лидеров — сборной РФ — более чем на семь минут. Россияне обошли членов украинской сборной на круг и передали эстафету, когда стартовавший третьим украинец только закончил вторую стрельбу.
Украина завершила выступление на 22-м месте. В состав команды входили Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.
Второе место в мужской эстафете заняла французская команда, а третье — сборная Австрии.
«Трибуна» отмечает, что в последний раз сборную Украины снимали с эстафеты в январе 2014 года. Это произошло на последнем этапе.
Российская сборная впервые за 13 лет одержала победу и в мужской, и в женской эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону. Одну эстафету бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова, а вторую — Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
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Биатлон , Максим Цветков , Александр Логинов , Руслан Ткаленко , Дмитрий Малышко , Лариса Куклина , Евгений Гараничев , Сергей Семенов , Артем Прима , Екатерина Юрлова , Евгения Павлова , Маргарита Васильева , Артем Тищенко
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