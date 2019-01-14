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Фуркад удалил комментарий в Твиттере с претензиями к Логинову 

Спорт-Экспресс + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад удалил свой комментарий в Твиттере под русскоязычным материалом о его некорректном поведении во время гонок. Француз заявил, что нельзя сравнивать инциденты во время соревнований с употреблением эритропоэтина в качестве допинга. Данный комментарий ретвитнул шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.
Напомним, ранее Фуркад назвал "позором" победу Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, а Самуэльссон посоветовал россиянину извиниться за использование допинга в прошлом.
Логинов был дисквалифицирован на два года после обнаружения в его допинг-пробе эритропоэтина в ноябре 2013 года.
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Биатлон , Александр Логинов
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