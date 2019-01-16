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Норвежский биатлонист соскучился по Слепцовой 

News.ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: Jan Huebner/Voigt/Global Look Press
Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о своих отношениях с бывшей российской спортсменкой Светланой Слепцовой. Россиянка завершила спортивную карьеру в 2017 году.
«Слепцова, я скучаю по тебе. Ты должна вернуться к гонкам», — цитирует Бё «Матч ТВ».
Бё также отметил, что если россиянке нет места в сборной России, то она может сделать норвежский паспорт. По его словам, он общается с ней для того, чтобы повеселить российских зрителей, поскольку многие болельщики и фанаты подписаны на него в социальных сетях. Он также добавил, что Слепцова — очень весёлая девушка.
«Она очень хорошая девушка и навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой», — подытожил Бё.
Тарьей Бё в общем зачёте Кубка мира занимает 9-е место, набрав 298 очков.
News.ru ранее сообщал, что чешские биатлонисты сборной Чехии высказались в адрес российского спортсмена Александра Логинова.
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Биатлон , Александр Логинов , Светлана Слепцова
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