Норвежский биатлонист соскучился по Слепцовой

Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о своих отношениях с бывшей российской спортсменкой Светланой Слепцовой . Россиянка завершила спортивную карьеру в 2017 году.

«Слепцова, я скучаю по тебе. Ты должна вернуться к гонкам», — цитирует Бё «Матч ТВ».

Бё также отметил, что если россиянке нет места в сборной России, то она может сделать норвежский паспорт. По его словам, он общается с ней для того, чтобы повеселить российских зрителей, поскольку многие болельщики и фанаты подписаны на него в социальных сетях. Он также добавил, что Слепцова — очень весёлая девушка.

«Она очень хорошая девушка и навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой», — подытожил Бё.

Тарьей Бё в общем зачёте Кубка мира занимает 9-е место, набрав 298 очков.