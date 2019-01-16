Победили и забудьте. Почему не стоит ждать повторения золотого чуда

Хотите новых побед от сборной России по биатлону? Не надо слишком быстро привыкать к хорошему.

Минувшее воскресенье для российского биатлона закончилось настоящей сказкой в виде золотого дубля в эстафетах и двумя триколорами на финише. Сделать что-то более выдающееся, конечно, можно, но в теории. Всё-таки к четырем победам в шести гонках наш биатлон не готов ни физически, ни морально.

Попытаться можно, но стоит ли? Ведь совсем скоро чемпионат мира, к которому… Да-да, нужно подойти в оптимальной форме. Может, надо экономить силы?

Выбросить старые грабли

Не надо.

Побеждать надо здесь и сейчас. Вспомните все последние годы. Тренерский штаб и СБР в один голос твердили о подготовке к главному старту сезона — чемпионату мира. И что в итоге получалось? Да ничего толкового. А ведь ради подведения спортсменов к этой форме жертвовалось едва ли не всеми этапами Кубка мира.

Когда об этом только начинали говорить, хотелось верить. После нескольких сезонов таких высказываний это стало вызывать исключительно ироничную усмешку. Тренерам не верили, потому что понимали, что если команда не в форме весь год, то никаким образом она не сможет начать рвать соперников под заказ. Пора выбросить эти старые грабли, на которые мы наступали столько раз. Новое руководство СБР и тренерский штаб дают надежду на это.

Элитным спортсменам подготовка к главным стартам не мешает быть в тонусе на протяжении большей части сезона. А в сборной России ведь стремятся к получению элитного статуса, не так ли? Возьмите Маргариту Васильеву Ларису Куклину , которым выступления на «Ижевской винтовке» никак не помешали быть в порядке в Оберхофе. К тому же после этапа в Италии у команды будет достаточно времени на отдых и подготовку.

Ещё один шанс Сучилова

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев после провала в Оберхофа справедливо дал ещё один шанс Семёну Сучилову. После одной гонки судить о спортсмене неправильно. Но не факт, что этих шансов у Семёна будет много. Ещё один провал тренерский штаб россиян не потерпит. Давление? Оно в сборной будет всегда. И лучше научиться справляться с ним сейчас. Сучилов показал себя как быстрый лыжник в Ижевске, так что потенциально он способен на хороший результат. Будем надеяться, что у него получится реализовать себя.

Ещё очень хотелось бы, чтобы Матвей Елисеев наконец-то показал хорошую стрельбу. Безумно обидно, что находящийся в отличной физической форме спортсмен никак не может ворваться в топ-6. Тем более что в Рупольдинге состоятся очередные эстафеты, и Матвею наверняка хочется попасть в состав.

Борьба за эстафету

По сравнению со спринтом в Оберхофе в женской команде произойдёт несколько изменений. Во-первых, получит необходимый отдых Ирина Старых , которая после Чехии заболела и пока до конца не восстановилась. Во-вторых, на Кубок IBU отправилась Валерия Васнецова.

Освободившиеся места займут Лариса Куклина и Анастасия Морозова . Для Куклиной, блеснувшей в эстафете, это будет дебют в личной гонке на Кубке мира. И её задачей будет подтвердить, что успех на третьем этапе эстафеты не был случайным. Вероятно, у Ларисы случится заочное соперничество с Анастасией за место в четвёрке. Позиции Васильевой, Павловой и Юрловой выглядят прочными, если не случится форс-мажора.

Давайте ругать наших!

Расстояние от любви до ненависти крохотно. Эйфория от побед в Оберхофе может смениться разочарованием, если наши ребята и девчонки вдруг не смогут сохранить тот уровень. Мы ведь остаёмся реалистами и допускаем такой вариант развития событий. К хорошему быстро привыкаешь. Болельщики теперь ждут подиумов в каждой гонке.

Посмотрите, как мы начали расстраиваться, когда, к примеру, в лыжных гонках Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места на одном из этапов «Тур де Ски». А так хотелось первого. И все категорически забыли, что последние лет 10 в женских лыжах мы вообще не думали о возможности попадания на подиум. А тут недовольны двойным пьедесталом.

К чему это я? Давайте надеяться, что в конце сезона мы будем выражать недовольство, почему Павлова и Васильева прибежали всего лишь второй и третьей и не смогли добиться победы. И как посмели Логинов, Гараничев и Малышко не занять весь пьедестал в масс-старте. Побольше бы таких расстройств.