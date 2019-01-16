Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Логинов помечтал об Америке 

News.ru 2 часа назад
Российский биатлонист Александр Логинов высказался по поводу поездки на североамериканские этапы Кубка мира в феврале 2019 года.
По словам Логинова, он был бы не против съездить в Америку и поучаствовать там в гонках. При этом биатлонист не хочет ничего планировать, так как впереди ещё этап в немецком Рупольдинге, где спортсмен собирается выложиться на максимум.
«Если рассуждать абстрактно, конечно же, хотелось бы поехать в Америку — я там никогда не был», — приводят слова Логинова «РИА Новости».
Североамериканские этапы мировой серии пройдут в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.
Ранее News.ru писал, что принёсшая победу в эстафете Юрлова пропустит этапы КМ.
News.ru: последние новости
Самуэльссон пожал Логинову руку и объяснился Биатлонисты Чехии отказались прощать Логинова из-за допинга Норвежский биатлонист соскучился по Слепцовой
Биатлон , Видео , Александр Логинов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зубкова дисквалифицировали на два года
Кандидат на пост главы РФС остался без конкурентов1
Самуэльссон пожал Логинову руку и объяснился8
Шарапова проедется по России
«Дакар» уже не тот и становится всё хуже
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:50
Медведева назвала страну, где планирует жить
Фигурное катание
01:58
Выступление гимнастки заставило зрителей танцевать
Летние виды спорта
00:41
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Футбол
00:41
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Футбол
00:27
В сеть попало видео Плющенко на больничной койке
Фигурное катание
05:09
Что скрывает Туктамышева
Фигурное катание Статьи
00:57
Арбитр разбил юному хоккеисту губу и улыбнулся
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение