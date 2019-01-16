Логинов помечтал об Америке

Российский биатлонист Александр Логинов высказался по поводу поездки на североамериканские этапы Кубка мира в феврале 2019 года.

По словам Логинова, он был бы не против съездить в Америку и поучаствовать там в гонках. При этом биатлонист не хочет ничего планировать, так как впереди ещё этап в немецком Рупольдинге, где спортсмен собирается выложиться на максимум.

«Если рассуждать абстрактно, конечно же, хотелось бы поехать в Америку — я там никогда не был», — приводят слова Логинова «РИА Новости».

Североамериканские этапы мировой серии пройдут в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.

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