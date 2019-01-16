Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков провёл встречу с Шипулиным 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков провёл встречу с олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным.
«На протяжении многих лет Антон был лидером сборной России по биатлону, защищал честь страны на международной арене», — цитирует министра пресс-служба ведомства.
Он отметил, что в памяти многих болельщиков останется победный финиш спортсмена на Олимпийских играх в Сочи. По его мнению, во многом благодаря Шипулину биатлон стал так популярен в стране.
«Хочу пожелать ему дальнейших успехов в жизни и реализации всего задуманного», — сказал Колобков.
Шипули в свою очередь заявил, что очень рад приглашению Колобкова в министерство. По его словам, ему приятно, что главе ведомства интересна его судьба после завершения карьеры.
«Мы много говорили о сегодняшней ситуации в спорте, в биатлоне, о последних выступлениях нашей команды, о моих дальнейших планах. Секретов пока раскрывать не буду. В каких-то моментах Павел Анатольевич мне даже кое-что подсказал. Думаю, теперь мы будем общаться чаще», — сказал Шипулин.
Шипулин завершил карьеру после Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене в конце декабря 2018 года.
Спортсмен является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, а также бронзовым призёром Игр-2010 в данной дисциплине. В его активе золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также три серебра и три бронзы в других дисциплинах мировых первенств. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачёте масс-стартов.
Ранее Тихонов высказался о возможной работе Шипулина в Госдуме.
RT на русском: последние новости
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова Слепцова назвала самую запомнившуюся шутку Тарьея Бё Зайцева высказала о победе женской сборной России в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Комментарии
Биатлон , Антон Шипулин , Павел Колобков , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский биатлон вступится за затравленного Логинова
Стали известны стартовые составы «Монако» и «Ниццы»
Роша не полетел в Москву вместе со «Спартаком»
Бэйл может покинуть «Реал» из-за Brexit
Девушку обвинили в жестоком убийстве Тена3
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
02:55
Девушку обвинили в жестоком убийстве Тена
Фигурное катание Статьи
00:47
Крупному провалу Медведевой нашли оправдание
Фигурное катание
00:50
Медведева назвала страну, где планирует жить
Фигурное катание
01:58
Выступление гимнастки заставило зрителей танцевать
Летние виды спорта
00:41
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Футбол
00:41
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Футбол
00:27
В сеть попало видео Плющенко на больничной койке
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение