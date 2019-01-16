Колобков провёл встречу с Шипулиным

«На протяжении многих лет Антон был лидером сборной России по биатлону, защищал честь страны на международной арене», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в памяти многих болельщиков останется победный финиш спортсмена на Олимпийских играх в Сочи. По его мнению, во многом благодаря Шипулину биатлон стал так популярен в стране.

«Хочу пожелать ему дальнейших успехов в жизни и реализации всего задуманного», — сказал Колобков.

Шипули в свою очередь заявил, что очень рад приглашению Колобкова в министерство. По его словам, ему приятно, что главе ведомства интересна его судьба после завершения карьеры.

«Мы много говорили о сегодняшней ситуации в спорте, в биатлоне, о последних выступлениях нашей команды, о моих дальнейших планах. Секретов пока раскрывать не буду. В каких-то моментах Павел Анатольевич мне даже кое-что подсказал. Думаю, теперь мы будем общаться чаще», — сказал Шипулин.

Шипулин завершил карьеру после Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене в конце декабря 2018 года.

Спортсмен является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, а также бронзовым призёром Игр-2010 в данной дисциплине. В его активе золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также три серебра и три бронзы в других дисциплинах мировых первенств. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачёте масс-стартов.