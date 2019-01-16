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Российский биатлон вступится за затравленного Логинова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о критике иностранных спортсменов в адрес россиянина Александра Логинова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
По словам Драчева, Логинов в нынешнем сезоне завоевал первую индивидуальную награду на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе и стал топ-биатлонистом. «Сколько он работал после того, как отбыл свое наказание. И сейчас все мы видим результаты этой работы — ход на дистанции, качество и скорость стрельбы, психологическая уверенность», — заявил он.
Глава СБР посчитал, что многим биатлонистам не нравится, что у них появился сильный конкурент, и из-за этого они устраивают травлю. «Зачем заниматься неспортивным поведением? Я подниму этот вопрос перед руководством Международного союза биатлонистов (IBU)», — отметил он.
С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации некоторые спортсмены выступали против его возвращения в спорт. В частности, француз Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира, а швед Себастьян Самуэльссон захотел получить извинения от россиянина за употребление допинга.
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Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев
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