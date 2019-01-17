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Гаспарин объявила о возвращении в биатлон 

Чемпионат.com + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин сообщила о возвращении в спорт после рождения второго ребёнка. В октябре прошлого года у Гаспарин и российского лыжника Ильи Черноусова родилась дочь Киана.
Гаспарин выступит на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).
«Возвращение! У меня были высокие амбиции, когда я была беременна, и спустя три месяца после родов я объявляю о том, что возвращаюсь на следующей неделе.
Я очень серьёзно отнеслась к этому вызову, усердно тренировалась и чувствую, что готова выступить на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде. С нетерпением жду гонок на домашней трассе и надеюсь на поддержку зрителей», — написала Гаспарин в своём «фейсбуке».
Этап Кубка IBU в Ленцерхайде пройдёт с 24 по 27 января.
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Биатлон , Селина Гаспарин , Илья Черноусов
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