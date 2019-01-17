Норвежский биатлонист нашел виновных в допинговом прошлом Логинова

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказался относительно допингового прошлого россиянина Александра Логинова . Его слова приводит NRK.

«Честно говоря, не думаю, что Логинов знает и половину из того, что ему давали. Я думаю, что в случившемся виноваты тренеры, врачи и его ближайшее окружение, попросившее его принимать запрещенный препарат. Возможно, он даже не подозревал о последствиях», — заявил Кристиансен.

Биатлонист добавил, что сочувствует Логинову.

«Я вижу, что ему непросто из-за критики общественности. Несмотря на то, что я солидарен с недовольством остальных, мне его очень жаль», — сказал он.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступила против его возвращения в спорт. В частности, француз Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а швед Себастьян Самуэльссон захотел получить извинения от россиянина за употребление допинга.