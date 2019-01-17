Пивные бутылки и опасные лабиринты. Такой биатлон вам не покажут

Ящики из-под пива забиты пустыми бутылками до отказа. И это соревнования ещё не начались. Да и куда же Гросс или Пихлер без бокала пенного?

По телевизору мы видим лишь малую часть из того, что происходит на этапах Кубка мира по биатлону. В трансляцию попадают сами гонки и комментарии после финиша. Но биатлон — это целый мир со своими устоями, правилами. Можно сказать, своё государство.

Где питаются биатлонисты, почему пивные бутылки можно встретить чаще, чем бутылки с водой, о чём шутят итальянки на тренировках — спецкор «Чемпионата» рассказывает о закулисье самого популярного зимнего вида спорта в России.

Место встречи изменить нельзя

Во время этапов Кубка мира биатлонисты каждый день работают на трассе и на огневом рубеже. Пристрелка — лучшее место для спортсменов и тренеров пообщаться. Даже для спортсменов из одной страны, потому что график настолько плотный, что если они живут не в одном номере, то могут встречать друг друга лишь на соревнованиях. Немецкие тренеры обнимаются с итальянскими, Владимир Драчёв обнимается с Рико Гроссом. Идиллия.

Веселее всех всегда в сборной Италии. Особенно в женской. Особенно когда тренеры бросают патроны девушкам, а кто-то из них не ловит. Улыбки, шутки, мир, дружба, жвачка. Эх, если бы знать итальянский, можно было понять, что такого говорит лидеру итальянок Доротее Вирер их тренер, что заставляют её хохотать с винтовкой в руках.

В сборной России всё гораздо серьёзнее. Но это лишь на первый взгляд. Если приглядеться и прислушаться, шутить у нас тоже любят и умеют. Когда Евгений Гараничев уже лёг на коврик и начал выпускать обойму, Анатолий Хованцев сообщил ему, что ветер изменился. Конечно, информация была не самая своевременная, что вызвало смех с обеих сторон. Да и вообще видно, что в сборной после последних успехов царит отличная атмосфера. Почти как у итальянок.

Пустые бутылки

Немцы любят пиво. Пиво любит немцев. Около пресс-центра в Рупольдинге каждый день можно увидеть огромное количество контейнеров с пустыми бутылками. Вероятно, часть из них из-под безалкогольного пива, но это не точно. И это ещё не начались официальные соревнования. Что же будет дальше? Для немцев это религия. Частенько можно увидеть Вольфганга Пихлера или Рико Гросса, потягивающих пенный напиток в одной из ресторанчиков на Кубке мира. А потом с утра они, как огурцы, рассекают по трассе. Опыт.

Журналистов кормят лучше спортсменов?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Govorov (@jeanalesi271) 16 Янв 2019 в 7:03 PST По крайней мере столовая для прессы выглядит значительно солиднее, чем то небольшое пространство, куда заглядывают на обед спортсмены. Прямо скажем, выглядит это тесновато, но никто не жалуется. Первым делом после тренировки биатлонисты отправляются за подпиткой. Но так как занятия все заканчивают в разное время, встретить там одновременно всю сборную Норвегии, к примеру, практически невозможно. И там не проверяют никакие пропуска. А зря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Govorov (@jeanalesi271) 16 Янв 2019 в 7:16 PST На обратном пути вы встретите какую-нибудь шишку мирового биатлона. Я встретил президента IBU Олле Далина, который по-прежнему передвигается с помощью костылей. Швед мило поздоровался и пожелал удачи. Интересно, он так со всеми или оперативно распознал русскую угрозу в лице спецкора «Чемпионата»?

Биатлон как «стрелялка» из 90-х

Они повсюду. После снежной лавины в Рупольдинге туннели и траншеи выглядят особенно живописно. И одновременно очень опасно, ведь снег может свалиться с крыш в любую минуту. Вообще, через туннели выходят спортсмены на трассу, журналисты — в микст-зону, тренеры — на биржу. Иногда это очень напоминает прохождение популярных компьютерных «стрелялок» из 90-х вроде Counter Strike или Wolfenstein. Если приезжаешь на биатлон впервые, то точно заблудишься в этом лабиринте и вместо микст-зоны можешь оказаться на церемонии награждения.

И всё-таки это семья?

Биатлонная семья — ещё одно выражение, которое вы слышите везде. Можно сказать, что это торговый знак IBU. Когда вам кто-то придержит дверь, а вы за это его или её поблагодарите, вам скажут следующее: «Ну что вы, это же биатлонная семья». Надписи с этими словами встречаются повсюду и действительно въедаются в мозг. Не удивительно, что одна из них расположена на входе в туннель.

В последние годы биатлонная семья дала трещину. IBU погряз в скандалах, бойкотах, девушках по вызову. Список вышел длинный. Но общение ощущение праздника пока осталось. Надолго ли?