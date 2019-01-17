Бьорндален ждет искренних извинений от Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о своем видении решении проблемы, с которой столкнулся российский биатлонист Александр Логинов

"В первую очередь Логинов должен сказать всем, что сожалеет о том, что сделал, — сказал норвежец в эфире "Матч ТВ". — Если он этого не сделает, то не добьется уважения соперников. Конечно, это должно быть на пресс-конференции, Логинову стоит выразить искреннее сожаление от души. Если же он не сожалеет, то это все ни к чему".

Логинов, одержавший первую в карьере победу на этапе Кубка мира в Оберхофе, попал под шквал критики со стороны соперников: олимпийские чемпионы Мартен Фуркад и Себастьян Самуэльссон отказались признавать его успех честным из-за допингового прошлого. Ранее россиянин был дисквалифицирован за положительную допинг-пробу, он вернулся к тренировкам в 2016 году.