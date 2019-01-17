Логинов попросил прощения. Журналисты его поняли и простили

Но Фуркад и Самуэльссон могут не читать его слова — для них там ничего нет. Так что просто ждём очередную порцию нападок.

Он пришёл и сразу попросил у нас прощения. Вот так просто.

— Я прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить, пожалуйста? Я вообще готов поговорить об этом, но не сейчас, если можно. Я десять минут назад финишировал, и голова не думает ни о чём другом, кроме прохождения дистанции и рубежей.

Конечно же, мы Сашу прекрасно поняли. Вопросов про допинг никто задавать не стал. Тем более россиянин снова провёл отличную гонку и финишировал пятым с одним промахом. Говорить было о чём. А о допинге пусть снова и снова говорят шведы, чехи, норвежцы.

Почти как в детской дразнилке: у кого чего горит, тот про то и говорит.

— Александр, что можно сказать по вашему сегодняшнему выступлению?

— Сегодня были отличные условия, лёгкий морозец. То, что надо. Трасса подготовлена идеально, ветер небольшой. Конечно же, необходимо было стрелять на ноль в таких условиях, чтобы бороться за самые высокие места.

— На первой стрельбе не прошёл габарит?

— Я ещё не видел этого промаха в деталях, но думаю, что был очень близкий выстрел. Если честно, я не почувствовал, что грубо ошибся. Тем более что опять же ветра практически не было. Надо проанализировать этот момент.

— Когда уходили со второго рубежа, чувствовали, что можете отыграть секунды у Фуркада и Бё?

— Мне сразу сказали, что ухожу не так и далеко позади лидеров и иду на третьей позиции. Дело в том, что в Рупольдинге очень длинная равнинная часть и короткая часть, где подъёмы. И вот эта часть с подъёмами мне даётся проще, чем начальная часть. Мне комфортнее бегать там, где побольше подъёмов, в которые мне нравится забираться.

— Вчера Анатолий Хованцев сказал, что если вы почувствуете, что устали, то без лишних вопросов даст вам возможность отдохнуть в эстафете. Какие у вас мысли по поводу участия в гонке завтра?

— Мы пока с тренерским штабом это не обсуждали. Насколько я понимаю, Анатолию Николаевичу просто задали вопрос, а он на него ответил. Будем разговаривать сегодня по эстафете и по дальнейшим гонкам.

— Вы чувствуете готовность бежать эстафету?

— Пока всё нормально, тьфу-тьфу. Состояние нормальное. Думаю, что мне помогло и то, что перенесли спринтерскую гонку на день вперёд. Хотя вчера тоже были идеальные условия, чтобы бежать, но лишний день отдыха никогда не помешает.

— С другой стороны, расписание в Рупольдинге уплотнилось…

— Не вижу в этом большой проблемы. Здесь достаточно короткие гонки, эстафета, конечно, очень затратная, но всё же там два рубежа, а не четыре.

— Не обидно, что не будет гонки преследования в Рупольдинге, где вы могли бы атаковать с пятой позиции?

— Нет, ещё будет Антхольц, где тоже много гонок. Чего жалеть-то? (Улыбается.)

— Вы недавно сказали, что хотели бы поехать на североамериканские этапы Кубка мира. Что-то уже известно по этому поводу?

— Пока конкретного решения ещё не было принято. Сначала надо всё обсудить с тренерами. Вот я думаю, что как раз в ближайшие дни мы всё и обговорим по этому поводу. Тогда будет конкретное понимание ситуации.