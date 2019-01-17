Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова

Норвежский биатлонист Тарьей Бе прокомментировал завоевание серебряной медали в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Его слова приводит «Матч ТВ».

Норвежец признался, что ему впервые в сезоне удалось не допустить ни одного промаха в стрельбе.

«В чем секрет точности?Представлял, будто у меня в руках автомат Калашникова, а не винтовка», — сообщил Бе и засмеялся.

Отставание Бе от лидера гонки его брата Йоханнеса составило лишь восемь секунд. Немец Бенедикт Долль финишировал третьим.

30-летний Бе выигрывал золото на Олимпиаде в Ванкувере. Также в его активе серебряная медаль на Играх в Пхенчхане. По итогам Кубка мира-2017/2018 норвежец занял седьмое место.