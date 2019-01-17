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Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Норвежский биатлонист Тарьей Бе прокомментировал завоевание серебряной медали в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Его слова приводит «Матч ТВ».
Норвежец признался, что ему впервые в сезоне удалось не допустить ни одного промаха в стрельбе.
«В чем секрет точности?Представлял, будто у меня в руках автомат Калашникова, а не винтовка», — сообщил Бе и засмеялся.
Отставание Бе от лидера гонки его брата Йоханнеса составило лишь восемь секунд. Немец Бенедикт Долль финишировал третьим.
30-летний Бе выигрывал золото на Олимпиаде в Ванкувере. Также в его активе серебряная медаль на Играх в Пхенчхане. По итогам Кубка мира-2017/2018 норвежец занял седьмое место.
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Биатлон , Бенедикт Долль
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