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Биатлонистка из РФ обвинила иностранцев в приеме допинга 

Рамблер + ещё 18 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Биатлонистка Евгения Павлова обвинила иностранных спортсменов в приеме допинга в качестве терапевтического исключения, потому что «это всем известно». Об этом она рассказала «Спорт-Экспрессу».
На прошлой неделе россиянка объявила в своем инстаграме о пропуске эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге из-за плохого самочувствия, а в ответ на комментарий одного из пользователей заявила, что «мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть ТИ».
«Спорт-Экспрессу» Павлова объяснила, что не понимает, почему иностранные спортсмены, например, лыжники, принимают допинг как терапевтическое исключение, что «всем известно», а россиян за прием запрещенных веществ заставляют извиняться.
«С хрена ли загуляли! Кто-то должен извиняться, а кто-то нет?!» — удивляется она.
При этом биатлонистка подчеркнула, что не считает, будто все иностранные спортсмены используют правило о терапевтическом исключении, позволяющем принимать запрещенные вещества, если их для лечения болезни выписал врач.
Комментарии
Биатлон , Евгения Павлова
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