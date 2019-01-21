Биатлонистка из РФ обвинила иностранцев в приеме допинга

Биатлонистка Евгения Павлова обвинила иностранных спортсменов в приеме допинга в качестве терапевтического исключения, потому что «это всем известно». Об этом она рассказала «Спорт-Экспрессу».

На прошлой неделе россиянка объявила в своем инстаграме о пропуске эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге из-за плохого самочувствия, а в ответ на комментарий одного из пользователей заявила, что «мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть ТИ».

«Спорт-Экспрессу» Павлова объяснила, что не понимает, почему иностранные спортсмены, например, лыжники, принимают допинг как терапевтическое исключение, что «всем известно», а россиян за прием запрещенных веществ заставляют извиняться.

«С хрена ли загуляли! Кто-то должен извиняться, а кто-то нет?!» — удивляется она.

При этом биатлонистка подчеркнула, что не считает, будто все иностранные спортсмены используют правило о терапевтическом исключении, позволяющем принимать запрещенные вещества, если их для лечения болезни выписал врач.