Противник российского спорта признался в зависимости

Олимпийский чемпион по биатлону, швед Себастьян Самуэльссон рассказал, что слишком много времени проводит в социальных сетях. Его слова приводит Sveriges Radio.

«Многие говорят, что я зависим от мобильника и большую часть времени трачу на социальные сети. Я задумался и установил приложение, которое следит за тем, сколько времени я провожу в соцсетях. В среднем это около шести часов в день. Чувствую, что это слишком много и буду бороться с этим», — заявил биатлонист.

Самуэльссон также пожаловался на критические комментарии, поступающие ему.

«Сначала это шокировало меня. Но, к сожалению, теперь негатив стал привычным. Я почти не реагирую на него. Это мое право находиться в соцсетях и высказывать свое мнение. Поэтому я стал блокировать юзеров, пишущих мне гадости», — добавил он.

Самуэльссон — противник восстановления российского спорта, выступающий за бойкот биатлонных соревнований на территории России. Он негативно отреагировал на возвращение в спорт Александра Логинова и требовал от него извинений за употребление допинга. Швед неоднократно заявлял, что получает письма с угрозами убийства от российских болельщиков.