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Глава СБР рассказал президенту IBU о травле Логинова 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев во время разговора с главой IBU Олле Далином поднял тему травли Александра Логинова со стороны других спортсменов, сообщает "Спорт-Экспресс".
Российский биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013 года, нашли эритропоэтин. После возвращения Логинова в большой спорт иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения.
Драчев назвал свою встречу с Далином "очень плодотворной".
"Мы общались долго, полтора часа. Надеюсь, в ближайшее время вся шумиха вокруг Логинова закончится", — подчеркнул глава СБР.
Ранее в адрес Логинова нелестно выразились олимпийские чемпионы Мартен Фуркад, Себастьян Самуэльссон и ряд других биатлонистов. Они призвали россиянина извиниться за допинговое прошлое, объяснения которого он мировой общественности не давал.
Логинов отбыл дисквалификацию за употребление допинга и в 2016 году вернулся к тренировкам. В 2019-м на этапе Кубка мира в Оберхофе он одержал первую в карьере победу, выиграв спринт.
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Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев
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