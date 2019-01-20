Глава СБР рассказал президенту IBU о травле Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев во время разговора с главой IBU Олле Далином поднял тему травли Александра Логинова со стороны других спортсменов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Российский биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013 года, нашли эритропоэтин. После возвращения Логинова в большой спорт иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения.

Драчев назвал свою встречу с Далином "очень плодотворной".

"Мы общались долго, полтора часа. Надеюсь, в ближайшее время вся шумиха вокруг Логинова закончится", — подчеркнул глава СБР.

Ранее в адрес Логинова нелестно выразились олимпийские чемпионы Мартен Фуркад, Себастьян Самуэльссон и ряд других биатлонистов. Они призвали россиянина извиниться за допинговое прошлое, объяснения которого он мировой общественности не давал.

Логинов отбыл дисквалификацию за употребление допинга и в 2016 году вернулся к тренировкам. В 2019-м на этапе Кубка мира в Оберхофе он одержал первую в карьере победу, выиграв спринт.