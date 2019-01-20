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Фуркад нашел причину неудач 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, почему в этом сезоне ему не удается выступать на прежнем уровне. Его слова приводит «Матч ТВ».
«В этом году мой план — следовать за лучшими. На масс-старте я чувствовал себя хорошо, но в конце гонки оказалось, что силы на исходе. Мне необходима пауза, проблемы не в физической форме, а в моей собственной голове. Возможно, какие-то этапы я буду пропускать», — заявил спортсмен.
В масс-старте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге француз занял четвертое место, хотя большую часть гонки боролся за победу. Первое место досталось норвежцу Йоханнесу Бе, второе — австрийцу Юлиану Эберхарду, третье — французу Кентену Фийону Майе.
В сезоне-2018/19 Фуркад лишь один раз выиграл гонку на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. В общем зачете турнира он занимает третье место. Лидирует Бе, второе место занимает россиянин Александр Логинов. Фуркад в последних семи сезонах выигрывал Большой хрустальный глобус, вручаемый лучшему биатлонисту года.
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Биатлон , Александр Логинов , Йоханнес Бе
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