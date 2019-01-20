Фуркад нашел причину неудач

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, почему в этом сезоне ему не удается выступать на прежнем уровне. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В этом году мой план — следовать за лучшими. На масс-старте я чувствовал себя хорошо, но в конце гонки оказалось, что силы на исходе. Мне необходима пауза, проблемы не в физической форме, а в моей собственной голове. Возможно, какие-то этапы я буду пропускать», — заявил спортсмен.

В масс-старте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге француз занял четвертое место, хотя большую часть гонки боролся за победу. Первое место досталось норвежцу Йоханнесу Бе , второе — австрийцу Юлиану Эберхарду, третье — французу Кентену Фийону Майе.