Фуркад упал и снова остался без медали. Но он гораздо лучше Логинова

Россияне были очень далеко от медалей в масс-старте. А Фуркад снова проиграл Бё. И не только ему.

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Просто не слыхано! Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершается, а россияне ещё ни разу не отметились на пьедестале. Ещё недавно подобная реакция вызвала бы недоумение, но только не сейчас. Наши биатлонисты в этом сезоне регулярно громят скептиков и на каждом этапе заезжают в призы. Очень не хотелось бы, чтобы в Рупольдинге эта ободряющая тенденция прервалась. Спринты и эстафеты медалей сборной России не принесли, поэтому последний шанс продлить серию был в масс-стартах. По традиции основные чаяния российских болельщиков были связаны с самым обсуждаемым биатлонистом мира Александром Логиновым . Наезды на Сашу иностранных соперников и журналистов достигли такого размаха, что вмешаться пришлось президенту Союзу биатлонистов России. Подробности беседы Владимира Драчёва с главой мирового биатлона неизвестны. Остаётся надеяться на то, что этот разговор поможет, и шумиха вокруг допингового прошлого Логинова поуляжется. По крайней мере до очередной победы россиянина над Фуркадом, братьями Бё и прочими шведами.

Фуркад привлекает внимание и падает

Синхронное Шансы Логинова если не на победу, то как минимум на медаль в масс-старте были высоки. Хорошую гонку вполне могли провести Матвей Елисеев Евгений Гараничев . Тем более именно бронзовый призёр Олимпиады в Сочи принёс России награду в первом масс-старте сезона в Нове-Место.

С первых метров полидировать решил Мартен Фуркад. Не то титулованный француз действительно набрал хорошие кондиции, не то просто соскучился по первой позиции, пусть и промежуточной. Рядом с Мартеном во главе группы бежал Йоханнес Бё . Логинов и Гараничев постепенно отвоевали удобные позиции и к первому рубежу подходили в конце первой десятки. А вот Елисеев выбраться из хвоста не смог и бежал в числе замыкающих.

Отстали? Догоняйте!

Несмотря на разный старт, стрельба для всех трёх россиян получилась одинаково неудачной. При идеальной погоде даже один промах на «лёжке» способен отбросить в глубины протокола. Так произошло и с нашими: сразу 19 человек обошлись без ошибок, так что все трое россиян оказались в третьем десятке. Среди лидеров, естественно, был Йоханнес Бё, за ним старался держаться немец Бенедикт Долль . Фуркад перед первым рубежом упал, из-за чего замешкался на стрельбе, но по ходу второго круга наверстал упущенное и вернулся во главу группы. Логинов и Гараничев шли в хорошем темпе и сбросили с отставания более пяти секунд. Елисееву было трудно.

На второй стрельбе Александр, Евгений и Матвей были точны, но больших дивидендов из этого не извлекли. 13 спортсменов оба рубежа провели чисто и заметно опережали остальных. В первых рядах ситуация не менялась. Впереди работали Фуркад, братья Бё, Симон Эдер Антонен Гигонна и ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Разборка за медали без россиян

Логинов мощно отработал третий круг и заметно сократил отставание, но два промаха на первой «стойке» откинули Сашу в арьергард. Гараничев тоже заглянул на штрафной круг, а вот Елисеев был безупречен и поднялся на 12-е место. Вышедший на лидирующую позицию перед стрельбой Гигонна послал в молоко аж три выстрела и распрощался с шансами на медали. Лидирующая группа после третьей стрельбы сократилась до трёх человек. К братьям Бё и Юлиану Эберхарду быстро подтянулся Фуркад, уступавший восемь секунд. Остальные проигрывали уже больше десяти секунд. Чистая стрельба лидерующего квартета лишала соперников надежд на пьедестал, но все четверо как сговорились. Фуркад, Эберхард и Бё-младший промахнулись по разу, а Тарьёй ошибся аж дважды. Из преследователей лучше всего осечками лидеров воспользовались Кристиансен, швейцарец Беньямин Вегер и француз Кентен Фийон Майе. Елисеев свою возможность упустил.

Фуркад оказался слаб

На последнем круге Йоханнес, Мартен и Юлиан догнали троицу лучших. Вегер и Кристиансен прогнозируемо отстали, не выдержав темпа признанных фаворитов. В предфинишный подъём постарался оторваться Бё. Эберхард и Фийон Майе подхватили рывок, а вот Фуркад окончательно поплыл. Очередная гонка вне топ-3 для непобедимого когда-то Мартена. На финишной прямой Йоханнес добыл дежурную победу, уже девятую в этом Кубке мира. Эберхард опередил Фийона Майе в борьбе за серебро. Наши даже от результата Фуркада оказались очень далеки. Логинов и Гараничев финишировали друг за другом 16-м и 17-м. Елисеев закончил гонку в середине третьего десятка. У сборной России осталась одна попытка взять медаль в Рупольдинге. Ждём женский масс-старт.