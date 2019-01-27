Россияне остались без медалей в масс-старте на КМ

Француз Кентин Фийон-Майе победил в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Он преодолел дистанцию за 34,39.4 минуты и был точен на всех огневых рубежах.

Серебро завоевал норвежец Йоханнес Бё (+14,3 секунды и два штрафных круга). Бронзу — немец Арн Пайффер, проигравший лидеру 24,6 секунды и не допустивший ни одного промаха.

Ранее News.ru сообщал, что россиянки провалили масс-старт на КМ по биатлону.