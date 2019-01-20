Позолоченная сборная. Почему это был худший этап России в Кубке мира

Да, так плохо мы в этом сезоне ещё не выступали. И это после золотых гор Оберхофа. А дальше что?

Внезапная интрига

Для сборной России заключительная гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге была особенной. По причине, которую перед началом сезона вряд ли кто-то мог бы серьёзно произнести вслух. Настолько она тогда казалась фантастической. Так вот, если бы в женском масс-старте россиянки не финишировали в тройке, то это оказался бы первый этап в сезоне, на котором Россия не завоевала медалей. О таком смелом прогнозе русский биатлон мог только мечтать. Все же думали, что он то ли на коленях стоит, то ли сидит на кортах.

Конечно, четыре россиянки, получившие право выступить в масс-старте (в прошлом сезоне, кстати, у нас регулярно выступала одна), вряд ли думали о каких-то там медальных сериях. Юрлова , Старых, Павлова, Миронова — у каждой из наших биатлонисток имелась своя задача. Но это же не мешало болельщикам сохранять надежды на медали.

Шансы есть, но вы держитесь

Шансов у нас было немного. Не больше, чем когда Юрлова завоёвывала бронзу в спринте. Или когда сборная России побеждала в эстафете. Но и не меньше. Наши шансы всегда одинаковы — быстро и точно стрелять, да ждать ошибок соперниц. Со своей частью задачи Екатерина Юрлова на первом рубеже справилась отлично, так что наградой ей стало четвёртое место и меньше трёх секунд отставания от швейцарки Хекки и итальянки Вирер. Остальные россиянки тоже прошли «лёжку» чисто, но и стреляли, и бежали медленнее. Хуже всех вообще пришлось Дальмайер и Мякяряйнен — с двумя штрафными кругами он были замыкающими, а Дальмайер и по дистанции еле ковыляла. Зато в порядке была Миронова — она на втором круге отыгрывала у всех лидеров и почти догнала Юрлову.

Терпеть и не мазать

На вторую стойку обе россиянки пришли в топ-15, причём этот топ умещался всего лишь в трёх секундах, настолько всё было плотно. Юрлова быстро погасила три мишени, с четвёртым выстрелом заковырялась и упустила возможность возглавить гонку. Теперь она была девятой в 10 секундах за Вирер. Миронова промахнулась и откатилась на 22-е место, теперь уже без шансов на медали.

А Кате нужно было терпеть как минимум до третьего рубежа. На «стойке» группа лидеров из 11 человек должна была существенно проредеть, так что дальше россиянке могло бы немного проще. При чистой стрельбе, конечно. К счастью для Юрловой лидеры не собирались взвинчивать темп, так что Катя даже сократила своё отставание. И это же делали Старых с Мироновой.

Не ждать же помутнения рассудка?

Как и предполагалось, на рубеже мазали все. К сожалению, и россиянки — тоже. Каждая поехала на один штрафной круг, можно было грустно выдыхать. Да, Юрлова всё ещё проигрывала всего 30 секунд, но теперь уже надеяться на то, что лидирующая группа опять поедет еле-еле не приходилось. Катя держала отставание в полминуты, но для надежды на медаль этого явно не хватало. Не ждать же помутнения рассудка на стрельбище сразу у 10 биатлонисток. Оставалось лишь констатировать итоги заключительной стрельбы этой гонки и этого этапа. Пройсс, Тандреволд и Перссон первыми отработали точно и стали основными претендентами на медаль. Юрлова и Миронова снова промазали по разу, Старых отработала чисто.

Медали лишь в мечтах