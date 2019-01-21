Шипулин собрался в Госдуму от «Единой России»

Шипулин рассказал, что в начале 2019 года решил участвовать в праймериз партии, которые пройдут в мае. «Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу», — заметил биатлонист. Он подчеркнул, что предложение стать депутатом получил уже после того, как объявил об уходе из спорта.

Также Шипулину напомнили о высказывании чиновницы Ольги Глацких, которая во время круглого стола заявила детям: «Государство их (родителей — прим. »Ленты.ру» ) не просило вас рожать». Он допустил, что Глацких «неправильно сформулировала свои мысли».

О желании Шипулина стать депутатом 12 января сообщил Znak.com. Издание писало, что он выдвинет свою кандидатуру на довыборах в Свердловской области. Олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал эту новость так: «Не нравится, не могу — иди отдыхай, бери лопату и в шахту, чтобы государство зря деньги не тратило на тебя».