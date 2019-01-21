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Шипулин собрался в Госдуму от «Единой России» 

Lenta.ru + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Биатлонист Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре 2018 года, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России». Слова спортсмена приводит Ura.ru.
Шипулин рассказал, что в начале 2019 года решил участвовать в праймериз партии, которые пройдут в мае. «Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу», — заметил биатлонист. Он подчеркнул, что предложение стать депутатом получил уже после того, как объявил об уходе из спорта.
Также Шипулину напомнили о высказывании чиновницы Ольги Глацких, которая во время круглого стола заявила детям: «Государство их (родителей — прим. »Ленты.ру») не просило вас рожать». Он допустил, что Глацких «неправильно сформулировала свои мысли».
О желании Шипулина стать депутатом 12 января сообщил Znak.com. Издание писало, что он выдвинет свою кандидатуру на довыборах в Свердловской области. Олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал эту новость так: «Не нравится, не могу — иди отдыхай, бери лопату и в шахту, чтобы государство зря деньги не тратило на тебя».
Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира, а также становился олимпийским чемпионом в 2014-м.
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Биатлон , Александр Тихонов , Антон Шипулин , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , РИА Ura.ru , Lenta.ru
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