Бабиков остался без Кубка мира и пофилософствовал 

Тренерский штаб сборной России огласил состав мужской команды на шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Антон Бабиков остался вне заявки.
«Ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится», — философски отреагировал на это спортсмен в Instagram.
На пятом этапе Кубка IBU в Арбере Бабиков завоевал бронзу в спринте и золото в пасьюте.
Шестой этап Кубка мира пройдет с 24 по 27 января. Мужскую сборную России представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).
Как писал News.ru, биатлонистка Сливко одержала вторую победу подряд.