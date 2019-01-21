Шипулин решил стать депутатом

«В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз [«Единой России»], которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу», — сказал спортсмен.

Ранее коллеги Шипулина предполагали, что решение об окончании спортивной карьеры связано с желанием заняться политикой, однако спортсмен уверяет, что предложение участвовать в праймериз ему поступило после пресс-конференции, на которой он объявил, что уходит из биатлона.

По словам Шипулина, если ему удастся избраться в Госдуму, он будет работать в профильном комитете и продвигать инициативы, направленные на развитие спорта.