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Шипулин решил стать депутатом 

Рамблер 27 минут назад
Биатлонист Антон Шипулин в интервью Ura.ru объявил о намерении стать депутатом Государственной думы от «Единой России».
«В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз [«Единой России»], которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу», — сказал спортсмен.
«Столько издеваться нельзя»: почему уходит Шипулин
Ранее коллеги Шипулина предполагали, что решение об окончании спортивной карьеры связано с желанием заняться политикой, однако спортсмен уверяет, что предложение участвовать в праймериз ему поступило после пресс-конференции, на которой он объявил, что уходит из биатлона.
По словам Шипулина, если ему удастся избраться в Госдуму, он будет работать в профильном комитете и продвигать инициативы, направленные на развитие спорта.
Биатлон , Видео , Антон Шипулин , Единая Россия , Госдума
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