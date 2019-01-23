СМИ: IBU не стал наказывать Фуркада за негативные слова о Логинове

Комитет по этике Международного союза биатлонистов (IBU) отклонил жалобу президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва , в которой российская сторона пыталась добиться наказания француза Мартена Фуркада за негативные слова об Александре Логинове

Об этом сообщает NRK.

Напомним, что Фуркад назвал позором победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это связано с тем, что Логинов в 2014 году был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина.

После этого Драчёв заявил, что поднимет в IBU вопрос о травле Логинова.

Ранее Драчёв рассказал о своём разговоре с главой IBU насчёт критики в адрес Логинова.