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СМИ: IBU не стал наказывать Фуркада за негативные слова о Логинове 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Комитет по этике Международного союза биатлонистов (IBU) отклонил жалобу президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, в которой российская сторона пыталась добиться наказания француза Мартена Фуркада за негативные слова об Александре Логинове.
Об этом сообщает NRK.
Напомним, что Фуркад назвал позором победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это связано с тем, что Логинов в 2014 году был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина.
После этого Драчёв заявил, что поднимет в IBU вопрос о травле Логинова.
Ранее Драчёв рассказал о своём разговоре с главой IBU насчёт критики в адрес Логинова.
RT на русском: последние новости
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Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев
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