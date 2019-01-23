Глава биатлонистов России прервал интервью после вопроса о допинге

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что расстроен из-за победы Логинова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира. Французский биатлонист подчеркнул, что не будет уважать Логинова, пока тот не извинится за допинг. Драчев подал жалобу на Фуркада в комитет по этике Международного союза биатлонистов (IBU), но ее отклонили.

В беседе с NRK Драчев заявил, что спортсмена, который уже понес наказание, во второй раз наказывать нельзя.

Телеканал напомнил главе СБР, что другие спортсмены требуют от Логинова провести пресс-конференцию, извиниться и объяснить историю с допингом.

«Не думаю, что Александру нужно разговаривать с прессой. Я готов говорить от его имени», — ответил Драчев.

Затем корреспондент NRK попросил его объяснить допинговый случай Логинова, но Драчев прервал интервью.

Логинов был дисквалифицирован на два года за допинг, его дисквалификация закончилась в конце ноября 2016 года.

В декабре 2018-го в СБР сообщили, что членов сборной РФ по биатлону, прибывших на этап Кубка мира в Австрию, посетила полиция. Полицейские «провели опрос» некоторых российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал список спортсменов, которым якобы предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. В список попал в том числе и Логинов.