Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прервал интервью с норвежским телеканалом NRK после вопроса о допинговом прошлом биатлониста Александра Логинова. Об этом сообщается на сайте канала.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что расстроен из-за победы Логинова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира. Французский биатлонист подчеркнул, что не будет уважать Логинова, пока тот не извинится за допинг. Драчев подал жалобу на Фуркада в комитет по этике Международного союза биатлонистов (IBU), но ее отклонили.
В беседе с NRK Драчев заявил, что спортсмена, который уже понес наказание, во второй раз наказывать нельзя.
Телеканал напомнил главе СБР, что другие спортсмены требуют от Логинова провести пресс-конференцию, извиниться и объяснить историю с допингом.
«Не думаю, что Александру нужно разговаривать с прессой. Я готов говорить от его имени», — ответил Драчев.
Затем корреспондент NRK попросил его объяснить допинговый случай Логинова, но Драчев прервал интервью.
Логинов был дисквалифицирован на два года за допинг, его дисквалификация закончилась в конце ноября 2016 года.
В декабре 2018-го в СБР сообщили, что членов сборной РФ по биатлону, прибывших на этап Кубка мира в Австрию, посетила полиция. Полицейские «провели опрос» некоторых российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал список спортсменов, которым якобы предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. В список попал в том числе и Логинов.
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что полиция расследует дело не в отношении спортсменов, а в отношении экс-руководства IBU. По его словам, эта история обросла «домыслами прессы» и «неких наших комментаторов».