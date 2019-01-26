Дальмайер: поняла, что последний круг в пасьюте надо бежать иначе

АНТЕРСЕЛЬВА (Италия), 26 янв — РИА Новости , Елена Вайцеховская. Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что поняла, как нужно бежать последний круг в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве, и это принесло ей серебро соревнований.

В субботу в этом виде программы Дальмайер проиграла только итальянке Доротее Вирер . В спринтерской гонке в четверг Дальмайер стала четвертой.

"Почему сегодня все случилось совсем иначе, нежели в спринте? Наверное, потому, что я стала на один день старше. Должен же человек по мере взросления становиться умнее?! Если честно, в горах просто все очень быстро меняется. Никогда не знаешь, когда будет тяжелее всего, а где «отпустит». В спринте пришлось очень непросто, но гонка преследования далась значительно проще. Наверное, все дело в том, что я сделала определенные выводы и поняла, что последний круг нужно бежать совсем иначе. Не так, как это было в четверг", — сказал Дальмайер РИА Новости.