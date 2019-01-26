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Дальмайер: мне хватило 15 минут, чтобы восстановиться после спринта 

Чемпионат.com + ещё 98 7 часов назад
Фото: Российский стадион
Немка Лаура Дальмайер, занявшая второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), рассказала, как ей быстро удалось восстановиться после спринта.
«Я чувствую себя комфортно в контактных гонках. Правда, после первой стрельбы я была в одиночестве. В спринте мне было очень тяжело, очень плохо, но я моментально восстановилась и сегодня была в отличной форме. На последнем круге я легко убежала от Лизы, это порадовало. В спринте я слишком сильно втопила, хорошо, что доктора были рядом. Им хватило 15 минут, чтобы привести меня в чувство. Я просто покаталась на снегу и восстановилась. Вот и весь секрет», — передаёт слова Дальмайер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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Биатлон , Лаура Дальмайер , Александр Говоров
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