Логинов объяснил, зачем едет в Северную Америку

Российский биатлонист Александр Логинов выступит на этапах Кубка мира в Северной Америке. 27-летний спортсмен планирует через эти старты подготовиться к предстоящему в марте чемпионату мира.

«Соревновательная практика нужна. Да, к главным стартам целенаправленно готовятся по три-четыре недели. Но есть успешный опыт подведения к основному турниру и через другие соревнования. Думаю, все будет в порядке», — цитирует Логинова «Спорт-Экспресс».

Также Логинов рассказал, что не является фанатом биатлона. Бегать до 45 лет он не планирует. Поэтому хочет извлечь максимум из предстоящих стартов.

«Спорт — очень короткий миг. Не хочу потом жалеть, что не сделал для этого всего. На данный момент спорт для меня — на первом месте», — заключил Логинов.

Седьмой этап Кубка мира пройдёт в канадском Кэнморе, а восьмой — в американском Солт-Лейк Сити. Они стартуют 7 и 14 февраля соответственно.

25 января в рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольце пройдёт мужской спринт. Он начнётся в 16:30 по московскому времени.

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