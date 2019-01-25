«Просто выживал»: как Бё разбил Логинова и компанию

Лидер биатлонного сезона Йоханнес Бё стал первым в спринте на 10 км на этапе Кубка мира в Антхольце. Теперь норвежец намерен побить достижение Мартена Фуркада, который в ходе одного сезона одержал 14 побед. Александр Логинов , показавший в гонке лишь 20-й результат, стал лучшим среди российских биатлонистов.

Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на 10 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Лидер сезона преодолел всю дистанцию за 22 минуты 44 секунды, допустив лишь один промах на огневом рубеже.

Главные итоги гонки

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.44,9 2. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — +17,5 3. Антонен Гигонна (Франция) — +20,2 4. Мартен Фуркад (Франция) — +21,2 5. Симон Эдер (Австрия) — +25,2 Как рассказал Бё после гонки, спринт дался ему тяжело из-за особенностей местности. Более того, как отметил норвежец, он «умирал» уже на половине дистанции.

«Высота дает о себе знать. Я чувствовал, что умираю после первых пяти километров. Потом я просто выживал», — начал он.

«Тот факт, что я закрыл девять мишеней из десяти, меня порадовал. На последнем круге отдал все силы, потому что понимал, что зарабатываю себе секунды для пасьюта», — подчеркнул он.

Для 25-летнего норвежца эта победа стала уже десятой в сезоне. Он остается лидером зачета Кубка мира, имея в своем активе 722 очка.

Ближайший его преследователь — россиянин Александр Логинов, проваливший спринт.

«У меня 200 очков отрыва? Это не имеет никакого значения», — цитирует Бё «Чемпионат.com».

Бё-младший стал четвертым биатлонистом в истории, которому удалось выиграть десять гонок по ходу одного сезона. Любопытно, что в предыдущий раз подобное удавалось Мартену Фуркаду, который в сезоне-2016/17 побеждал 14 раз.

Как заверил Бё, он намерен побить достижение француза.

«Конечно, я попытаюсь побить достижение Фуркада. Сегодня было страшно тяжело местами бежать по сравнению с прошлым годом, хотя начиналось все довольно неплохо», — приводит слова Й. Бе TV2.

Второе место в спринте занял еще один норвежец Эрлен Бьонтегорд, закрывший все мишени и отправивший Фуркада на четвертую строчку. Бьонтегорд отстал от Бё на 17,5 секунды. Замкнул тройку лучших француз Антонен Гигонна, проигравший Бё 20 секунд.

Интересно, что не смог принять участие в гонке олимпийский чемпион 2018 года Себастиан Самуэльссон.

Швед накануне спринта подхватил кишечную инфекцию.

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«Сейчас мне стало лучше, но позавчера меня сильно тошнило. Я потерял слишком много энергии. Проблемы начались из-за еды в отеле. У сборной Финляндии, проживающей здесь, похожие симптомы», — цитирует Самуэльссона Sveriges Radio.

Мартен Фуркад в очередной раз оказался вне пьедестала. Он сумел закрыть все мишени, однако за счет скорости уступил Бё 21,3 секунды. По окончании гонки француз признался, что до сих пор не может добиться той формы, которая могла бы вернуть его в борьбу за золото.

«Сегодня я боролся, но пока нахожусь не в лучшей форме. На последнем круге я уже чувствовал, что не могу ускориться, было очень тяжело. Чем быстрее я бежал, тем становилось сложнее. Не получалось перетерпеть это», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Настоящей сенсацией стало восхождение на пьедестал француза Антонена Гигонна.

По его признаниям, он сам не ожидал от себя подобного результата.

«Я не ожидал, что попаду на подиум. После Нового года я не понимал, почему я никак не могу показать достойный результат. В декабре я был вторым в общем зачете, а после немецких этапов откатился на 13-е место. В спринте мне удалось неплохо пройти по дистанции, а один промах в таких условиях был допустим. Не знаю, смогу ли побить двух норвежцев завтра. Может быть, мы выберем командую тактику в сборной Франции против них», — поделился француз впечатлениями после гонки.

Кошмарные результаты в гонке показали абсолютно все российские биатлонисты. Лучшим среди отечественных спортсменов в спринте стал Александр Логинов, уступивший Бё почти 40 секунд ходом. А худший результат показал Эдуард Латыпов , проигравший почти две минуты и допустивший пять промахов.

Латыпов, занявший в итоге 98-е место, посетовал на холод. Россиянин признал, что плохо провел гонку.

«В целом чувствовал себя неплохо. Но высота начала немного накрывать, было непривычно уже на первом круге. На втором круге показалось, что добавляю, но к «стойке» руки замерзли. Я еще и потерял обойму, она упала, из-за чего сбился с ритма. Конечно, гонкой недоволен вообще. Волнения не было, все было под контролем, но неуклюже взял обойму. Думаю, с опытом все придет, улучшу результаты», — сказал Латыпов.