Российского биатлониста оценили на 0 из 10. Как такое может быть?

Ноль без палочки — такой оценки российский биатлон ещё не получал. Одно хорошо — хуже уже нельзя. Правда ведь?

В традиционной рубрике «Чемпионата» бывало всякое — и двойки, и колы. Но нуля ещё никто из биатлонистов не получал. Неужели на этапе Кубка мира в Антхольце всё было настолько плохо?

На этот раз нашу команду оценили биатлонный эксперт из Италии, болельщик из Беларуси и спецкор «Чемпионата».

Луис Малькнехт, эксперт

Луис является «голосом» стадиона в Антхольце с 2002 года. Он начал следить за биатлоном в 80-х годах, когда главой биатлона Италии был человек из его родной деревушки. Луис был свидетелем зарождения популярности биатлона в стране, когда появлялись Натали Сантер, Микела Понца. С 1997 года наш эксперт следил за каждым юниорским чемпионатом мира.

Луис дважды был в Ханты-Мансийске и называет себя главным болельщиком сборной России и особенно переживает за Ульяну Кайшеву . Он подчёркивает, что не стоит ассоциировать Россию с допингом, потому что с точки зрения политики в мире всегда есть козёл отпущения, и сейчас им является Россия. Как вы понимаете, Луис не скупился на оценки нашим биатлонистам.

Евгений Гараничев — 8,5. На мой взгляд, Гараничев был лучшим в сборной России на этапе в Антхольце. Мне понравилось то, что я увидел в его исполнении. . На мой взгляд, Гараничев был лучшим в сборной России на этапе в Антхольце. Мне понравилось то, что я увидел в его исполнении.

Александр Поварницын — 7,5. Молодой биатлонист, пришедший в команду с Кубка IBU. Два финиша в очках — достойный результат. Высокая оценка будет в качестве поощрения и стимула к дальнейшему развитию. . Молодой биатлонист, пришедший в команду с Кубка IBU. Два финиша в очках — достойный результат. Высокая оценка будет в качестве поощрения и стимула к дальнейшему развитию.

Александр Логинов — 7,0. Логинов и так редко улыбается, а тут ещё и результаты были не очень хорошие. Не могу поставить ему оценку выше семёрки. . Логинов и так редко улыбается, а тут ещё и результаты были не очень хорошие. Не могу поставить ему оценку выше семёрки.

Дмитрий Малышко — 7,0. Малышко был прекрасен в гонке преследования, и вообще я симпатизирую этому спортсмену. Возможно, оценка чуть завышена, но в отдельных стартах Дмитрий бывает хорош. . Малышко был прекрасен в гонке преследования, и вообще я симпатизирую этому спортсмену. Возможно, оценка чуть завышена, но в отдельных стартах Дмитрий бывает хорош.

Матвей Елисеев — 6,0. Какое-то странное выступление в масс-старте. Четыре промаха на первой же стрельбе, а потом почти идеальная работа. Я считаю, что он может стать одним из лидеров сборной России, потенциалесть. Но пока имеем то, что имеем. . Какое-то странное выступление в масс-старте. Четыре промаха на первой же стрельбе, а потом почти идеальная работа. Я считаю, что он может стать одним из лидеров сборной России, потенциалесть. Но пока имеем то, что имеем.

Эдуард Латыпов — 0,0. Очень быстрый биатлонист, здорово выступает на Кубке IBU, но приезжает сюда и показывает вот это. Это ненормально. Возможно, он получает хороший опыт на Кубке мира, но результат получается катастрофическим. Вообще, для меня остаётся загадкой, почему русские выигрывают все гонки на Кубке IBU, а когда приезжают на Кубок мира, ничего не показывают. Возьмите того же . Очень быстрый биатлонист, здорово выступает на Кубке IBU, но приезжает сюда и показывает вот это. Это ненормально. Возможно, он получает хороший опыт на Кубке мира, но результат получается катастрофическим. Вообще, для меня остаётся загадкой, почему русские выигрывают все гонки на Кубке IBU, а когда приезжают на Кубок мира, ничего не показывают. Возьмите того же Симона Фуркада , который проигрывал россиянам там, а на Кубке мира показывает достойные результаты.

Екатерина Юрлова-Перхт — 8,0. Юрлова — прекрасная биатлонистка, весёлая, всегда открытая для общения. Она является лидером сборной, но это один из её последних сезонов. Катя живёт на две страны — Австрию и Россию. В Антхольце она показала хорошую скорость, но немного не справилась со «стойкой». Биатлонный мир будет грустить, когда она закончит карьеру.

Ирина Старых — 7,5. Хороший этап, стабильный. Не знаю Ирину так хорошо, поэтому большего по её выступлению не могу сказать. . Хороший этап, стабильный. Не знаю Ирину так хорошо, поэтому большего по её выступлению не могу сказать.

Светлана Миронова — 7,0. Очень быстрая биатлонистка, но не слишком меткий стрелок. В спринте она дала надежду, что вторая часть моего высказывания осталась в прошлом. Но в двух других гонках всё вернулось на место. . Очень быстрая биатлонистка, но не слишком меткий стрелок. В спринте она дала надежду, что вторая часть моего высказывания осталась в прошлом. Но в двух других гонках всё вернулось на место.

Лариса Куклина — 6,0. Куклина поразила меня в Оберхофе, когда блестяще провела свой этап. Здесь тоже виден прогресс. Но необходимо посмотреть больше гонок в её исполнении на Кубке мира, чтобы делать далеко идущие выводы. . Куклина поразила меня в Оберхофе, когда блестяще провела свой этап. Здесь тоже виден прогресс. Но необходимо посмотреть больше гонок в её исполнении на Кубке мира, чтобы делать далеко идущие выводы.

Маргарита Васильева — 3,0. Очевидно, что Маргарита показала слабый результат. Вообще должен сказать, что пока не привык к такому большому количеству новых имён в сборной России. Старое поколение — другое дело (улыбается). . Очевидно, что Маргарита показала слабый результат. Вообще должен сказать, что пока не привык к такому большому количеству новых имён в сборной России. Старое поколение — другое дело (улыбается).

Роман Гайдучёнок, болельщик

Роман является директором компании International Experience Club Ltd, которая занимается оказанием услуг по обучению за рубежом, а также помощью при иммиграции. Роман родом из Беларуси, уже давно любит биатлон и, конечно же, внимательно следит за удачами и неудачами не только белорусской, но и российской сборной.

Александр Логинов — 6,5. Гонка преследования была шедевром в его исполнении. Если бы в конце ещё и на подиум забрался бы, можно было бы закрывать биатлон. За тот пасьют можно простить неудачи в спринте и масс-старте.

Евгений Гараничев — 6,0. В начале сезона выглядел печально. Даже подиум в Чехии был похож на случайность. В Италии Гараничев был другим, почти что тем самым, которого мы любим.

Александр Поварницын — 5,5. Наконец-то кто-то из резерва сборной России смог проявить себя. А то альтернативы Елисееву, Малышко и Гараничеву совсем не было. Может быть, это подстегнёт вышеуказанных ребят прибавить?

Дмитрий Малышко — 5,0. Результаты Малышко мне вообще непонятны. Может же бежать хорошо! В гонке преследования всё было замечательно, но как можно на что-то рассчитывать, если в спринте занимаешь 52-е место?

Матвей Елисеев — 3,0. Я ждал уже несколько этапов, что Елисеев начнёт попадать в топ-10 стабильно. Все предпосылки к этому были. Именно Матвей мне казался тем человеком, который поможет Логинову нести бремя лидерства в сборной России. Пока получилось не очень.

Эдуард Латыпов — 1,5. Очень плохо. Хованцев сказал, что он не справился с нервами? Это часть работы и не должно служить отмазкой. Тем более что провал в спринте случился не в первый раз. Гонки в Северной Америке будут для Латыпова последним шансом спасти сезон.

Светлана Миронова — 6,5. В России принято возносить до небес после нескольких успешных гонок и так же быстро спускать на землю после одной неудачи. Миронова стала лучше стрелять, но этого всё равно пока не хватает, чтобы оправдать все надежды, которые возлагают на неё болельщики и пресса. Тем не менее за спринт Света заработала большой плюс.

Ирина Старых — 6,0. Вроде бы, всё хорошо и стабильно. Старых снова очень рядом с топ-10. Только непонятно, за счёт чего она может совершить прорыв. Хотя индивидуальная гонка на ЧМ — реальный шанс на личную медаль для Ирины. Ну и в эстафете такая стабильность должна дать результат.

Екатерина Юрлова-Перхт — 5,5. Кажется, что Екатерина пытается прыгнуть выше головы в контактных гонках и порой идёт не в своём темпе. И это аукается на «стойках», где Юрлова регулярно терпит бедствие. Может, стоит применить другую стратегию?

Лариса Куклина — 5,0. Выступила в целом неплохо, в пасьюте даже была второй в сборной России. Но это на фоне остальных российских биатлонисток. В элите Кубка мира Ларисе пока тяжело в первую очередь ногами, хотя за счёт стрельбы может выбить себе место на ЧМ в Швеции.

Маргарита Васильева — 2,0. Плохо, очень плохо. Думаю, Маргарита сама всё прекрасно понимает. Не знаю, что она должна сделать в США и Канаде, чтобы убедить тренеров гарантированно взять её на чемпионат мира. Заезды в топ-10, не иначе.

Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»

Евгений Гараничев — 7,0. По результатам выступил даже лучше Логинова — безусловного лидера команды в этом сезоне. Был хорош ходом, при чистой стрельбе претендовал бы на подиум в каждой гонке. В масс-старте был близок к повторению успеха, который случился на этапе в Нове-Место, где в этой же дисциплине Гараничев заехал на подиум. Видно, что набирает форму.

Александр Логинов — 6,5. Логинов выиграл гонку преследования в Италии. По чистому времени. Жаль, что в спринте он был лишь 26-м, что не позволило ему побороться за реальную победу. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признался в интервью, что Саша испытывал некоторые проблемы со здоровьем в Антхольце. Тогда результаты россиянина вполне объяснимы.

Александр Поварницын — 6,0. Может смело занести себе этот этап в актив. Две гонки в очках — более чем достойный результат с учётом того, какие проблемы у сборной России с пятым и шестым номером в команде. Если хорошо выступит в Северной Америке, имеет реальные шансы поехать на чемпионат мира.

Дмитрий Малышко — 5,0. Малышко снова крайне нестабилен. Провальный спринт, где не было ни хода, ни стрельбы, сменился отличной гонкой преследования, где был хороший ход и в целом нормальная стрельба при переменчивом ветре. Дима отыграл 25 позиций и снова заставил размышлять, где же был настоящий Малышко — в спринте или пасьюте.

Матвей Елисеев — 3,5. Худший этап этого сезона для Матвея. В первую очередь, совершенно не получилась стрельба. Елисеев радовал нас хорошим ходом весь год, но с таким количеством промахов никакой ход не спасёт. Будем надеяться, что это разовый спад, и после паузы Матвей вернёт себе нужные кондиции.

Эдуард Латыпов — 2,0. К сожалению, эстафета в Хохфильцене пока остаётся единственным светлым пятном для Эдуарда на Кубке мира в этом сезоне. Латыпов снова не справился с нервами в спринте и промахнулся пять раз. При этом у молодого россиянина остаётся шанс проявить себя в США и Канаде, и уж там Эдуарду надо максимально постараться.

Ирина Старых — 6,0. Вполне неплохой этап для Ирины, которая была наиболее стабильной в сборной России. Хороший спринт, хороший пасьют. В масс-старте не получилось по скорости, но в целом успешное выступление после спада в первой половине января.

Светлана Миронова — 6,0. Едва не попала на подиум в спринте, сделав ноль на стрельбе. Именно этого и ждут от Светланы на Кубке мира. На четырёх рубежах пока всё не так гладко, гонка преследования это подтвердила. В масс-старте снова стала лучшей в сборной России, что всё-таки внушает оптимизм.

Екатерина Юрлова-Перхт — 5,5. Катастрофическая стрельба на «стойке», которая лишила Катю шансов в борьбе за медали в гонке преследования и масс-старте. 8 промахов на «стойке» за две гонки — это похоже на серьёзную проблему, которую предстоит решать вместе с тренерами в ближайшее время.

Лариса Куклина — 5,5. После гонки преследования Лариса сказала, что чувствует в себе силы стабильно бороться за попадание в топ-10 на Кубке мира. Имела право. Пасьют в Антхольце стал её лучшей гонкой в пока ещё короткой карьере на Кубке мира. Куклина отыграла 16 мест, финишировала 27-й и теперь выглядит как явный кандидат на поездку в Эстерсунд.

Маргарита Васильева — 2,0. В спринтах у Маргариты в последнее время не получается вообще ничего. Для Васильевой этапы в Северной Америке станут определяющими. Кредит доверия после Оберхофа заканчивается и, если случится провал за океаном, продлевать его не будет.